Son Dakika Haberleri: İstanbul- Talpa'dan Pilot Olmak İsteyenlere Çağrı Her Şekilde Yardımcı Olmaya Hazırız

İstanbul- Talpa'dan Pilot Olmak İsteyenlere Çağrı Her Şekilde Yardımcı Olmaya Hazırız

23 dakika önce

İstanbul- (tamamı) TALPA'DAN PİLOT OLMAK İSTEYENLERE ÇAĞRI HER ŞEKİLDE YARDIMCI OLMAYA HAZIRIZ(Tür: İstanbul)

İstanbul- (tamamı) TALPA'DAN PİLOT OLMAK İSTEYENLERE ÇAĞRI HER ŞEKİLDE YARDIMCI OLMAYA HAZIRIZ

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:29 Kaynak: DHA

Pilot, İstanbul, Güncel
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