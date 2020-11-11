İstanbul tanıtımı için Formula 1 pilotlarıyla film çekimi gerçekleştirildi - Son Dakika

Türkiye'de 9 yıl aradan sonra yeniden gerçekleşecek olan Formula 1 heyecanına günler kala, Red Bull pilotları İstanbullulara sürpriz yaptı.

Şehrin en özel noktalarında Red Bull Racing ve AlphaTauri Formula 1 araçları ile turlayan dünyaca ünlü pilotlar; Scuderia AlphaTauri Takımı pilotu Pierre Gasly ve Aston Martin Red Bull Racing pilotu Alexander Albon, muhteşem şovlarını iki kıta arasında dünyada ilk kez gerçekleşen pitstop'un ardından tamamladı. Bu sürprizle hem Formula 1'in Türkiye dönüşü kutlandı hem de İstanbul tanıtımı için nefes kesen bir film çekildi. İlk kıtalararası pit stop'a paralel olarak ayrıca Red Bull'un premium moda markası AlphaTauri'nin Türkiye lansmanı da gerçekleştirildi.