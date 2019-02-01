Son Dakika Haberleri: İstanbul- Tanker ile Hafriyat Kamyonunun Çarpışması Sonrası Yangın Çıktı

İstanbul- Tanker ile Hafriyat Kamyonunun Çarpışması Sonrası Yangın Çıktı

1 saat önce

İstanbul- (aktüel görüntüler) TANKER İLE HAFRİYAT KAMYONUNUN ÇARPIŞMASI SONRASI YANGIN ÇIKTI (2)(Tür: İstanbul)

İstanbul- (aktüel görüntüler) TANKER İLE HAFRİYAT KAMYONUNUN ÇARPIŞMASI SONRASI YANGIN ÇIKTI (2)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:07 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beyoğlu'nda Yangın Çıkan Binada Can Pazarı: 11 Kişi Kurtarıldı Pegasus Genel Müdürü'nden Bin Kişilik İstihdam Müjdesi: 30 Bin TL Maaş ile İşe Başlıyorlar

Spor Yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Zorla Getirme Kararı Çıkarıldı Shinji Kagawa'nın Sözleşmesinde Opsiyon Maddesi Var mı? Şafak Mahmutyazıcıoğlu Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 19:00:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul- Tanker ile Hafriyat Kamyonunun Çarpışması Sonrası Yangın Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]