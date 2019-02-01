İstanbul- Tanker ile Hafriyat Kamyonunun Çarpışması Sonrası Yangın Çıktı
1 saat önce
İstanbul- (aktüel görüntüler) TANKER İLE HAFRİYAT KAMYONUNUN ÇARPIŞMASI SONRASI YANGIN ÇIKTI (2)(Tür: İstanbul)
İstanbul- (aktüel görüntüler) TANKER İLE HAFRİYAT KAMYONUNUN ÇARPIŞMASI SONRASI YANGIN ÇIKTI (2)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:07 Kaynak: DHA
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