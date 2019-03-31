İstanbul - Tansu Çiller Oyunu Kullandı

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu kullandı.





Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu kullandı.



Tansu Çiller, eşi Özer Uçuran Çiller ile birlikte saat 11: 30'da Sarıyer Yeniköy İlkokulu'na gelerek 2 bin 343 numaralı sandıkta oy verdi.



Oy kullanmadan önce bir süre sınıfta bekleyen Tansu Çiller, vatandaşlarla sohbet edip, bol bol fotoğraf çektirdi. Oy kullanma işleminin ardından ise basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çiller, "Bugün çok güzel bir gün. İnşallah milletimiz sandığa dolacaktır. Umuyorum ki ülkemiz için her şey güzel olacak. Hayırlı olsun" diye konuştu.



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Tansu Çiller'in gelişi



Çiller'in salonda bekleyişi



Tansu Çiller'in açıklamaları



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