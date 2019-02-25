İstanbul - Tarihçi Kemal Karpat Son Yolculuğuna Uğurlandı
51 dakika önce
Haber-Kamera: Harun UYANIK - İstanbul DHAABD'de 96 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Kemal Karpat için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Haber-Kamera: Harun UYANIK - İstanbul
DHA ABD
'de 96 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Kemal Karpat
için Fatih Camii
'nde cenaze töreni düzenlendi. İstanbul Üniversitesi
Rektörlük binasındaki törenin ardından Prof. Dr. Kemal Karpat'ın cenazesi Fatih Camii'ne getirildi.
Karpat için düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti
Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu
, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
ve CHP
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
da katıldı. Karpat'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından, Fatih Camii haziresine defnedildi.
Görüntü Dökümü:
---------------
-Cenaze töreninden görüntü
-Cenazeye katılanlar
-Detaylar
Son Dakika
» Yerel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:01 Kaynak: DHA
Kolin İnşaat, İstanbul Havalimanı'ndaki Hisselerini Devredecek
Erdoğan, Usta İsmin Cenaze Törenine Katıldı: Bize Sonbahar Hüznü Yaşatıyor
Adaya Göre Parti Değiştiren Seçmen, İzleyenleri Kırıp Geçirdi
Lokanta İşletmecisinin Siparişlerinin Bulunduğu Kolilerden 300 Bin Lira Çıktı