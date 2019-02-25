Son Dakika Haberleri: İstanbul - Tarihçi Kemal Karpat Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul - Tarihçi Kemal Karpat Son Yolculuğuna Uğurlandı

51 dakika önce

Haber-Kamera: Harun UYANIK - İstanbul DHAABD'de 96 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Kemal Karpat için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

İstanbul - Tarihçi Kemal Karpat Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Haber-Kamera: Harun UYANIK - İstanbul DHA

ABD'de 96 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Kemal Karpat için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

İstanbul Üniversitesi Rektörlük binasındaki törenin ardından Prof. Dr. Kemal Karpat'ın cenazesi Fatih Camii'ne getirildi. 

Karpat için düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Karpat'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından, Fatih Camii haziresine defnedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze töreninden görüntü

-Cenazeye katılanlar

-Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:01 Kaynak: DHA

Yerel
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