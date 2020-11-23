İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu müzikseverlerle buluştu - Son Dakika

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu müzikseverlerle buluştu

23.11.2020 23:15

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu müzikseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu müzikseverlerle buluştu.

"Musikimize Ses Verenler" konseri Altunizade Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Topluluğun sanat yönetmeni İhsan Özer, konser öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, topluluğun bir bölümünün tasavvuf ve klasik müzik, bir bölümünün ise mehter musikisi icra ettiğini söyledi. Özer, her ay düzenli olarak Yenikapı Mevlevihanesi, Altunizade Kültür Merkezi ile Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde konserler verdiklerini dile getirdi. Solist Hüseyin Kudsi Sezgin, gelenekten gelen bestekarların Cumhuriyet dönemine yansımalarını dinleyiciye sunacaklarını ifade etti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinden bahseden Sezgin, "Biz Yenikapı Mevlevihanesi'nde her ay iki kez, Mevlevi Mukavelesi ve Anadolu Evliyaları diye ilahi konseri yapıyoruz. Bir ayin okumanın en kısa müzikal süresi 45 dakika ve biz maskeyle okuyoruz. Çok zor. Buna rağmen konserlerimizi aksatmıyoruz. İlgi de devam ediyor." diye konuştu. Tanburi Özata Ayan da müziklerini icra edecekleri Reşat Aysu'nun Türk müziğinde kendisine özgü bir tarz oluşturup ekol haline geldiğini belirterek, şunları kaydetti: "Melodik yapısı alışılagelmiş geleneksel tavrın çok dışında. Dönemin Batı müziği etkisinin sıkça görüldüğü besteler var. Özellikle biz enstrümantalistlerin teknik anlamda sazlarımızı çok yenmemizi teşvik edici, geleneksel müziğimizin dışında çok seri çalınması gereken pasajlar var." Reşat Aysu ve Rakım Elkutlu'nun eserlerinin icra edildiği konserin ilk bölümünde tanburi Özata Ayan ve udi İsmail Hakkı Fencioğlu sahne aldı. Konserin ikinci kısmında solist olarak çıkan Hüseyin Kudsi Sezgine Ömer Aşçıoğlu kemençe, Emre Elifoğlu viyolonsel, Mustafa Tabak kanun, Cüneyt Bayraktar tanbur ve Oktay Özerden daire ile eşlik etti.

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu müzikseverlerle buluştu
İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu müzikseverlerle buluştu
İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu müzikseverlerle buluştu
İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu müzikseverlerle buluştu

İstanbul, Turizm, İcra, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu müzikseverlerle buluştu - Son Dakika


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