Son Dakika Haberleri: İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'ndan Gümülcine'de Konser

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'ndan Gümülcine'de Konser

1 saat önce

Kültür Bakanlığı bünyesindeki İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Batı Trakya'nın Gümülcine kentinde tasavvuf müziği konseri verdi.

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'ndan Gümülcine'de Konser, System.String[]
Kültür Bakanlığı bünyesindeki İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Batı Trakya'nın Gümülcine kentinde tasavvuf müziği konseri verdi.

Doğu Makedonya Trakya Eyaleti Başkanlığı ve Gümülcine Belediyesi'nin desteğiyle Gümülcine Müzikholü'nde düzenlenen organizasyon Gümülcineli Türk ve Yunanlar tarafından ilgiyle karşılandı.

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğunun, Türk müziğinden örnekler icra ettiği konserde, sema gösterisi de yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:52 Kaynak: AA

İstanbul, Güncel
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