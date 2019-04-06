İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'ndan Gümülcine'de Konser
1 saat önce
Kültür Bakanlığı bünyesindeki İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Batı Trakya'nın Gümülcine kentinde tasavvuf müziği konseri verdi.
Kültür Bakanlığı
bünyesindeki İstanbul
Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Batı Trakya
'nın Gümülcine kentinde tasavvuf müziği konseri verdi.
Doğu Makedonya
Trakya Eyaleti Başkanlığı ve Gümülcine Belediyesi'nin desteğiyle Gümülcine Müzikholü'nde düzenlenen organizasyon Gümülcineli Türk ve Yunanlar tarafından ilgiyle karşılandı.
İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğunun, Türk müziğinden örnekler icra ettiği konserde, sema gösterisi de yapıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:52 Kaynak: AA
Ekrem İmamoğlu, Geçersiz Oyların Sayımındaki Son Durumu Paylaştı
Fenerbahçe Taraftarından Sonra Galatasaray Taraftarından İmamoğlu Tezahüratı
YSK İzin Verdi! TRT, Sandıkları Haber Amaçlı Görüntüleyebilecek
İstanbul'da Geçersiz Oyların Yüzde 62'si Sayıldı! İşte Son Durum