İstanbul tarihinin en sakin günlerini yaşıyor - Son Dakika

İstanbul tarihinin en sakin günlerini yaşıyor

İSTANBUL - Korona Virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 31 İlde uygulanan sokağa çıkma yasağının ikici gününde İstanbul'un sessizliğe büründü. Havadan çekilen görüntülerde Sultanahmet Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin bomboş olduğu gözüktü.

İstanbul'da Korona Virüsü (Covid-19) salgınının yayılmasını önlemek için uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde vatandaşlar yasağa uyarak meydanları ve sokakları boş bıraktı. Her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Sultanahmet Meydanı ve İstiklal Caddesi tarihinin en boş sakin günlerini yaşadı. Havadan çekilen Görüntülerde İstanbul tamamen sessizliğe büründüğü gözler önüne serildi. İstanbullular Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde evde kalarak yasağa uydular.