İSTANBUL TARIMININ GÖZDESİ; AYÇİÇEĞİ - Son Dakika

İSTANBUL TARIMININ GÖZDESİ; AYÇİÇEĞİ

TÜİK verilerine göre nüfusu 16 milyona yaklaşan İstanbul'da 718 bin 526 dekar tarım alanı bulunuyor ve 3 bin 475 kişinin geçimini çiftçilikle sağlıyor.

TÜİK verilerine göre nüfusu 16 milyona yaklaşan İstanbul'da 718 bin 526 dekar tarım alanı bulunuyor ve 3 bin 475 kişinin geçimini çiftçilikle sağlıyor. Megakentteki 13 havzada çeşitli tarımsal üretim yapılırken, yılda 37 bin 851 ton yağlık ayçiçeği üretilen alanlardaki uçsuz bucaksız renk cümbüşü görenleri hayran bırakıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi tarafından hazırlanan İstanbul Yatırım Rehberi'nde İstanbul'da tarımın küçümsenemeyecek boyutta yapıldığı belirtildi. Raporda Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Beykoz, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Pendik, Sancaktepe, Silivri, Şile ve Tuzla'daki havzalarda 2019 verilerine göre 718 bin 526 dekar alanda tarım yapılırken kayıtlı çiftçi sayısı ise 3 bin 475. İstanbul'da 2002'de 25 bin 170 hektar alandan 9 bin 367 ton olan meyve üretimi yapılırken bu alan geçen yıl 27 bin 467 hektar alana çıktı, üretim 9 bin 646 tona ulaştı. İstanbul'da sebze üretilen alan 2002'de 63 bin 270 hektar alan olduğu halde bu alandan 127 bin 123 ton üretim yapıldığı, geçen yıl bu alanda büyük gerileme kaydedildi. İstanbul'da sebze ekilen alan 29 bin 733 hektara ve üretim 73 bin 791 tona geriledi.

İstanbul'daki tarla miktarı 2002 yılında 779 bin 740 hektar olarak belirlenirken o yılda üretilen tahıl miktarı 236 bin ton olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl üretim yapılan tarla alanı 619 bin 641 hektar alana düştü. Ancak, üretim miktarı 244 bin 748 tona çıktı.

İstanbul'da halen 161 bin 313 ton buğday, 37 bin 851 ton yağlık ayçiçeği, 24 bin 502 ton arpa, 16 bin 891 ton kolza, 2 bin 372 ton çeltik üretiliyor İstanbul'da tarlalardan yılda 244 bin 748 ton ürün alındığı, bunun Türkiye üretimi içerisindeki oranının yüzde 0.38 olduğu kaydedildi

Meyve alanında İstanbul'da yılda 4 bin 942 tn fındık, 22 bin 780 ton karpuz üretimi yapıldığı kaydedildi.

AYÇİÇEĞİ ZAMANI

Ayçiçeğinde hasat dönemine yaklaşılırken, Çatalca'daki göz alabildiğine ulaşan ayçiceği tarlaları görenleri hayran bırakıyor. İnsan boyundaki ayçiçekleri, bütün gün güneşi takip ederek yön değiştirirken bunları görenler araçlarını park ederek hatıra fotoğrafı çektirmeden duramıyor.

İSTANBUL'DA TARIMA YATIRIM YAPMAK İÇİN 10 NEDEN

Tarım İl Müdürlüğü İstanbul'un tarıma yatırım yapmak için birbirinden cazip nedenler bulunduğunu vurguladı. İl Müdürlüğü bu nedenleri şöyle sıraladı Bölge çiftçilerinin, sertifikalı tohumluk, ilaç ve gübre kullanımları konusunda eğitim seviyelerinin yüksek olması böylelikle, üstün verimli ve kaliteli ürünler yetiştirmek. Tarımsal girdilerin temininde kolaylık ve tarıma dayalı sanayi tesislerinin gelişmiş olması. Tarih ve turizm açısından büyük öneme sahip olması sonucu tarımsal pazar değerinin yüksek olması. Bir dünya metropolü olan İstanbul'un üretilen hayvansal ve bitkisel ürünlerin en az aracı ile tüketiciye ulaştırma potansiyelinin olması. İç tüketim, ithalat ve ihracat için, ilin ana ticaret yollarının üzerinde bulunması ve geniş ulaşım ağına sahip olması. Geniş kıyı uzunluğu ve tüketim alışkanlıkları nedeniyle su ürünleri açısından büyük potansiyele sahip olması. Un ve unlu mamuller sektörü için üretim yerleri ve pazar arasındaki mesafenin kısa olması dolayısıyla taze ürün tüketilebilmesi. Büyükbaş hayvancılığının yaygın olması nedeniyle süt ve süt ürünleri sektörüne yeterli miktarda hammadde sağlanabilmesi. Hububatta tarımın yaygın olduğu Büyükçekmece, Çatalca, Silivri, Arnavutköy ilçelerinde yüksek kalitede tohumluk kullanılarak ve modern tarım uygulamaları ile Türkiye ortalamasının üzerinde, hububatta yüksek verim elde edilmesi. İlimizde bulunan mera alanlarının verimlerinin yüksek olması nedeniyle hayvancılık için gerekli olan kaliteli ve ucuz kaba yemin temini fırsatının olması.

İSTANBUL TARIMININ GÖZDESİ; AYÇİÇEĞİ

İstanbul, Çatalca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 12:40

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL TARIMININ GÖZDESİ; AYÇİÇEĞİ - Son Dakika
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