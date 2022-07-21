İSTANBUL-TARTIŞILAN ÖRDEKLERE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİP ÇIKTI - Son Dakika
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İSTANBUL-TARTIŞILAN ÖRDEKLERE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİP ÇIKTI

21.07.2022 10:03

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Başakşehir'deki bir parkın göletinde ördek çaldıkları iddiasıyla sosyal medyada gündeme gelen Iraklı kardeşlerin hayvan barınağına bırakmayı düşündüğü ördeklere sahip çıktı.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Başakşehir'deki bir parkın göletinde ördek çaldıkları iddiasıyla sosyal medyada gündeme gelen Iraklı kardeşlerin hayvan barınağına bırakmayı düşündüğü ördeklere sahip çıktı. Ailenin evinden alınarak Ankara'ya getirilen iki ördeğe, Gölbaşı Vilayetler Evi'nin bahçesinde bakılacak.

Başakşehir'deki bir parkın göletinde yüzen ve sahibi oldukları iki ördeği alarak çantalarına koydukları anlara ait görüntüler "göletten ördek çaldıkları" iddiasıyla sosyal medyadan paylaşıldı. Kadınların kimliklerinin belirlenmesinin ardından İçişleri Bakanlığı devreye girdi. Irak vatandaşı Zeynep El Zuheyri ve kardeşi Fatma El Zuheyri'nin 3 ay önce Eminönü'nden yavruyken aldıklarını, evlerinde büyüttüklerini, çıkardıkları sesten komşuların rahatsız olması üzerine uygun bir hayvan barınağına bırakmayı düşündüklerini söylediği ördekler, yeni yuvalarına kavuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, veteriner eşliğinde Iraklı kardeşlerin Fatih'teki evine giderek ördekleri teslim aldı. Ördekler, ekip araçlarının arka bölümüne, hayvanlar için özel dizayn edilen kafese konularak Ankara'ya getirildi.Gölbaşı Vilayetler Evi'nin bahçesinde koruma altına alınan ördeklere, buradaki ördek, kaz, tavus kuşu ve diğer hayvanlarla birlikte bakılacak.

YORUMLAR
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Iraklı bir kadının ördekleri gölden alıp çantasına koyduğu anlar büyük tepki çekmişti! Kadına ait olduğu anlaşılan ördekler koruma altına alındı Iraklı bir kadının ördekleri gölden alıp çantasına koyduğu anlar büyük tepki çekmişti! Kadına ait olduğu anlaşılan ördekler koruma altına alındı Başakşehir'de gölete bırakılmak istenen ördekler Ankara'da korumaya alındı Başakşehir'de gölete bırakılmak istenen ördekler Ankara'da korumaya alındı
Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Başakşehir, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-TARTIŞILAN ÖRDEKLERE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİP ÇIKTI - Son Dakika

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