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İstanbul Tasarım Merkezi Kısa Film ve Animasyon Senaryo Yarışması ödülleri verildi - Son Dakika

İstanbul Tasarım Merkezi Kısa Film ve Animasyon Senaryo Yarışması ödülleri verildi

17.12.2021 10:11
İstanbul Tasarım Merkezi Kısa Film ve Animasyon Senaryo Yarışması ödülleri verildi

Bu yıl ilk kez düzenlenen "İstanbul Tasarım Merkezi Kısa Film Yarışması ve Animasyon Senaryo Yarışması" ödülleri Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilen ödül töreniyle sahiplerini buldu.

Bu yıl ilk kez düzenlenen "İstanbul Tasarım Merkezi Kısa Film Yarışması ve Animasyon Senaryo Yarışması" ödülleri Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilen ödül töreniyle sahiplerini buldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle Ensar Vakfı bünyesindeki İstanbul Tasarım Merkezi tarafından yürütülen yarışmanın gala gecesinde ödül alan filmler de seyircilerin beğenisine sunuldu.

Törene katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Sinema sadece beyazperdede bir sanat değil, aslında düşünce hayatımızın tohumlarını harekete getirecek en önemli mekanizmadır." dedi.

Demircan, animasyon konusunun çok önemli bir alan olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Animasyon sektörü, çizgi film ve oyun sektörü neredeyse kültürel aktarımın ve çocukların zihin dünyasındaki tefekkürün ve tasavvurun oluşmasındaki en önemli aracı olabilir. Dolayısıyla çizgi film kıymetlidir. Öğretici tarafı daha güçlüdür. Bu yüzden animasyon sektörünün kıymetli olduğunun altını özellikle çizmemiz gerekiyor. Bu anlamda Ensar Vakfını alkışlıyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum."

"Projemiz toplum yaşamına katkı sağlamıştır ve sağlamaya devam edecektir"

Ensar Vakfı Başkanı Şener Ağaç da vakıf bünyesinde yer alan İstanbul Tasarım Merkezi'nde 2013 yılından itibaren sinemaya dair pek çok atölye ve seminer düzenlediklerini belirterek, "Bugün ise geçmiş yıllarda yaptığımız animasyon filmlerinin, düzenlendiğimiz eğitimlerin, çektiğimiz kısa metraj filmlerin verdiği tecrübe ve birikim bizleri yeni bir atmosfere taşıdı. İlk kez düzenlediğimiz yarışmamıza gelen başvuru eserleri ve yapımı gerçekleştirilen animasyon filmimiz katılımcılar arasında rekabet gücü oluştururken diğer STK'lara örnek teşkil etmektedir." diye konuştu.

Yarışmaların bu yıl "değerler" teması altında yapıldığına dikkati çeken Ağaç, şöyle devam etti:

"Son yıllarda duymaya, hissetmeye ve görmeye en çok ihtiyacımızın olduğu sevgi, saygı, adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik gibi değerlerimizin, yarışmamızın konusunu içermesi yarışmamıza gelen filmler doğrultusunda bizlere gösteriyor ki projemiz toplum yaşamına katkı sağlamıştır ve sağlamaya devam edecektir. Yarışmamızda dereceye giren kısa film yönetmenlerinin ve animasyon senaryosu senaristlerinin desteklenmesinin yanında önemli bir özelliği de bir senaryomuzun yapım ödülü alması ve animasyonun gerçekleştirilmesidir. Bu yarışma ilk olması sebebiyle bizler için çok değerli ve her zaman değerli kalacak, bizlere bir motivasyon kaynağı olacak."

Kısa Film Jüri Heyeti Başkanı İhsan Kabil ise yarışmaya katılan tüm filmlerin önemli insani konuları ele aldığına işaret ederek, bu anlamda ödül alan ve almayan tüm katılımcılara teşekkür etti.

Ödüller

Yaklaşık dokuz ay süren yarışmanın, Animasyon Senaryo jüri ekibinde Hulusi Yiğit, Latif Niroubakht, Altan Güvenni, Kısa Film Yarışması jürisinde İhsan Kabil, Yıldız Ramazanoğlu, Prof. Dr. Şükrü Sim, Reza Hemmatirad, Gülcan Tezcan, Yasir Düzcan ve Meltem İşler Sevindi yer aldı.

Kısa Film Yarışması'nda 15 bin Türk lirası değerindeki birinciliği "Naftalin" filmiyle Muhammed Furkan Daşbilek, ikinciliği "Servis" filmiyle Ramazan Kılıç, üçüncülüğü "Tükeniş"le Kaan Atilla Taşkın, mansiyon ödülünü ise "Krampon" ile Abdullah Şahin elde etti.

Animasyon Senaryo Ödüllerinde ise 10 bin lira değerindeki birinciliğe "Boşluk" projesiyle Mehmet Akif Güler, ikinciliğe "Kıskaç"la İlkay Tolga Havabent, üçüncülüğe "Tahta Sandalye" ile Zühre Koç, mansiyon ödülüne ise "Refik" filmi senaryosuyla Barbaros Çelik değer görüldü.

Yarışmalar kapsamında ayrıca 5 bin liralık "Animasyon Yapım Ödülü"nün sahibi "Karlı Bir Gün" filmiyle İshak Öztürk oldu.

Animasyon, Kısa Film, İstanbul, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Tasarım Merkezi Kısa Film ve Animasyon Senaryo Yarışması ödülleri verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Tasarım Merkezi Kısa Film ve Animasyon Senaryo Yarışması ödülleri verildi - Son Dakika
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