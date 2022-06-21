İstanbul Tasarım Merkezinin kısa film ve animasyon senaryo yarışmalarına başvurular başladı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Tasarım Merkezinin kısa film ve animasyon senaryo yarışmalarına başvurular başladı

21.06.2022 22:43
İstanbul Tasarım Merkezinin kısa film ve animasyon senaryo yarışmalarına başvurular başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle İstanbul Tasarım Merkezi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kısa Film Yarışması ve Animasyon Senaryo Yarışması için başvurular başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle İstanbul Tasarım Merkezi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kısa Film Yarışması ve Animasyon Senaryo Yarışması için başvurular başladı.

Toplam 65 bin lira ödüllü yarışmalarda toplum yaşamının düzenlenmesine katkı sağlanması ve topluma karşı sorumluluk bilinci oluşturulması amacıyla bu yıl "Değerler" konusu ön plana çıkarılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ders müfredatında yer alan adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik gibi insani değerler yarışmaların konusunu oluşturuyor.

İki ayrı yarışma ile Türkiye'de kısa film ve animasyon sektörünün gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Son başvuru tarihi 30 Haziran olarak belirlenen Animasyon Senaryo Yarışması'nda birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin 500, üçüncüye 5 bin lira ödül verilecek.

Kısa Film Yarışması'nın son başvuru tarihi ise 30 Eylül olarak belirlendi. Bu kategoride birinci 15 bin, ikinci 10 bin, üçüncü 7 bin 500 lira ile ödüllendirilecek. Mansiyon ödülü olarak ise 2 bin 500 lira takdim edilecek.

Yarışmalara başvurular, "animasyonvekisafilm.com" adresinden gerçekleştirilebilecek.

YORUMLAR
500
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü havalimanında açıklama yaptı: Şuan fazla konuşamıyorum Galatasaray'ın yeni teknik direktörü havalimanında açıklama yaptı: Şuan fazla konuşamıyorum İstanbul'da 2 sürücüye 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak'tan adli işlem İstanbul'da 2 sürücüye 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak'tan adli işlem
Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Tasarım Merkezinin kısa film ve animasyon senaryo yarışmalarına başvurular başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:13 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın hızla yayılıyor! Bakan Soylu ve Bakan Kirişçi bölgeye gidecek
00:08 ABD'de arabada saatlerce unutulan 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
00:02 Kıbrıs'tan acı haber geldi! Araç kazası sonucu 1 askerimiz şehit düştü
23:51 Domenec Torrent, sarı-kırmızılı taraftarlara sosyal medya hesabından veda etti! Gelen yorumlar ise teknik adamı şaşırttı
23:40 Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te çıkan yangınla ilgili konuştu: 144 arazöz, 13 dozer yangına müdahale ediyor
23:16 Hakan Çalhanoğlu'na Paris Saint-Germain talip oldu! Mbappe ve Messi ile takım arkadaşı olacak
22:51 Marmaris'te çıkan yangın sonrası Şahan Gökbakar'dan peş peşe paylaşım: Nerede bu uçaklar?
22:48 FK Haugesund ile Stromsgodset IF arasında oynanan maçta deplasman tribünündeki bir taraftar mastürbasyon yaptı
22:45 Çapa Tıp Fakültesi'ni birincilikle tamamlayan gencin sözleri mezuniyete damga vurdu
22:36 Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, çıkan yangınla ilgili konuştu: Durumumuz çok da parlak gözükmüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 00:22:37. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Tasarım Merkezinin kısa film ve animasyon senaryo yarışmalarına başvurular başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement