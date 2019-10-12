Son Dakika Haberleri: İstanbul-tbmm başkanı şentop 3. parlamento başkanları konferansı'nda konuştu
Son Dakika Güncel İstanbul-tbmm başkanı şentop 3. parlamento başkanları konferansı'nda konuştu

İstanbul-tbmm başkanı şentop 3. parlamento başkanları konferansı'nda konuştu

1 saat önce

TBMM BAŞKANI ŞENTOP 3. PARLAMENTO BAŞKANLARI KONFERANSI'NDA KONUŞTU (3) (detaylar)

İSTANBUL-TBMM BAŞKANI ŞENTOP 3. PARLAMENTO BAŞKANLARI KONFERANSI'NDA KONUŞTU (3) (detaylar)

İstanbul-tbmm başkanı şentop 3. parlamento başkanları konferansı'nda konuştu

Parlamento, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Operasyonu durdurun" çağrılarına yanıt: Durdurmayacağız
TBMM'deki 'çay ve simit' tartışmasına AK Partili Turan'dan operasyon tepkisi Mesut Barzani de sivilleri bahane ederek "Operasyonları durdurun" çağrısı yaptı Barış Pınarı Harekatı'na katılan komandolar, Türk halkına mesaj gönderdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 14:23:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul-tbmm başkanı şentop 3. parlamento başkanları konferansı'nda konuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]