İstanbul-tbmm başkanı şentop 3. parlamento başkanları konferansı'nda konuştu
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP 3. PARLAMENTO BAŞKANLARI KONFERANSI'NDA KONUŞTU (3) (detaylar)
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:49 Kaynak: DHA
İSTANBUL-TBMM BAŞKANI ŞENTOP 3. PARLAMENTO BAŞKANLARI KONFERANSI'NDA KONUŞTU (3) (detaylar)
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