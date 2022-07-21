İSTANBUL-TBMM BAŞKANI ŞENTOP: TERÖRİSTLERİN YAPMA İHTİMALİ YÜKSEK BİR EYLEM OLARAK GÖZÜKÜYOR - Son Dakika
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İSTANBUL-TBMM BAŞKANI ŞENTOP: TERÖRİSTLERİN YAPMA İHTİMALİ YÜKSEK BİR EYLEM OLARAK GÖZÜKÜYOR

21.07.2022 14:05
İSTANBUL-TBMM BAŞKANI ŞENTOP: TERÖRİSTLERİN YAPMA İHTİMALİ YÜKSEK BİR EYLEM OLARAK GÖZÜKÜYOR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Türkiye sınırındaki Zaho'da bulunan bir turistlik tesise yönelik gerçekleştirilen saldırı ile ilgili, " Türkiye'nin bölgede teröristlere karşı gerçekleştirmiş olduğu, uluslararası hukuk çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlere gölge düşürmek için terör...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Türkiye sınırındaki Zaho'da bulunan bir turistlik tesise yönelik gerçekleştirilen saldırı ile ilgili, " Türkiye'nin bölgede teröristlere karşı gerçekleştirmiş olduğu, uluslararası hukuk çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlere  gölge düşürmek için terör örgütünün, teröristlerin yapma ihtimali yüksek bir eylem olarak gözüküyor" dedi.

Irak'ın kuzeyinde bulunan Türkiye sınırındaki Zaho'da bulunan bir turistik tesise ağır havan topu saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop olaya ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRININ EN BAŞTA TÜRKİYE'Yİ RAHATSIZ ETTİĞİNİ İFADE ETMEK İSTERİM"Şentop," Öncelikle oradaki saldırıda vefat eden kardeşlerimize rahmet diliyorum. Yaralananlara da  acil şifalar diliyorum. Türkiye terörle mücadelesini uzun zamandır, on yıllardır insan hakları ve uluslararası hukuk temelinde sürdürüyor. Bunu azami dikkat gösteriyor. Bu hem siyasi hem hukuki anlamdaki hassasiyet Türkiye'nin elinde bulunmuş bulunan askeri imkanlar, teknolojik imkanlarla da yürütülebilir, sürdürülebilir bir hassasiyet. Uzun zamandır takip ediyoruz. Türkiye aranan ve Türkiye'de çok büyük  katliamlar işlemiş, cinayetler işlemiş  teröristleri münferiden tek tek olarak etkisiz hale getiriyor veya yargılanmak üzere Türkiye'ye getiriyor. Dolayısıyla teröristlere karşı yürütülen insani ve hukuki hassasiyetler içerisinde bir  mücadele var. ve bu mücadeleyi yürütebilecek teknolojik kabiliyete de sahip Türkiye. Dolayısıyla sivillere yönelik böyle bir saldırının en başta Türkiye'yi rahatsız ettiğini ifade etmek isterim. Bu konuda zaten Dışişleri Bakanlığımızın da açıklaması oldu.  Bu saldırının mahiyetinin ortaya çıkartılması ve faillerinin tespiti yönünde Türkiye'nin her türlü çabaya ve iş birliğine hazır olduğuna Dışişleri Bakanlığımız da ifade etti. Ben tekrar başsağlığı ve taziyelerimi iletmek istiyorum." dedi.

"TERÖRİSTLERİN YAPMASI İHTİMALİ YÜKSEK BİR EYLEM OLARAK GÖZÜKÜYOR"

Saldırının yüksek ihtimalle teröristlerin yaptığı bir eylem olabileceğini belirten Şentop," Böyle bir ihtimal  çok yüksek bir ihtimal.  Zaten Türkiye'nin bölgede teröristlere karşı gerçekleştirmiş olduğu, uluslararası hukuk çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlere gölge düşürmek için terör örgütünün, teröristlerin yapması ihtimali yüksek bir eylem olarak gözüküyor bu." ifadelerini kullandı. HDP'nin meclisi acil toplantıya çağırmasıyla ilgili yöneltilen soruya ise Şentop," Ben bugüne kadar teröristlerin PKK, YPG terör örgütünün sivillere karşı gerçekleştirmiş olduğu birçok eylem meydana geldi. Bunlarla ilgili meclisi toplantıya çağırmak bir yana bir herhangi olağan bir toplantıda görüş beyan etmedikleri gibi bunu kınayan açıklamaları bile olmayan arkadaşların bu konuda bu şekilde bir siyasi açıklama yapmalarında çok yanlış ve samimiyetsiz buluyorum. " dedi.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

Mustafa Şentop, Türkiye, Zaho, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-TBMM BAŞKANI ŞENTOP: TERÖRİSTLERİN YAPMA İHTİMALİ YÜKSEK BİR EYLEM OLARAK GÖZÜKÜYOR - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-TBMM BAŞKANI ŞENTOP: TERÖRİSTLERİN YAPMA İHTİMALİ YÜKSEK BİR EYLEM OLARAK GÖZÜKÜYOR - Son Dakika
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