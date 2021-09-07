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İSTANBUL ? TBMM MÜSİLAJ ARAŞTIRMA KOMİSYONU ÜYELERİ BÜYÜKADA'DA DALIŞ YAPTI - Son Dakika

İSTANBUL ? TBMM MÜSİLAJ ARAŞTIRMA KOMİSYONU ÜYELERİ BÜYÜKADA'DA DALIŞ YAPTI

07.09.2021 22:32

*"Müsilaj eskisi gibi değil"Haber: Gülseli KENARLI ? Kamera: Osman BAKIR / İstanbul, (DHA) AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Müsilaj Komisyonu Başkanı Mustafa Demir, "Şu anda ortalama 5-10 metreye dalıyor arkadaşlar.

* "Müsilaj eskisi gibi değil"

Haber: Gülseli KENARLI ? Kamera: Osman BAKIR/ İstanbul, (DHA) AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Müsilaj Komisyonu Başkanı Mustafa Demir, "Şu anda ortalama 5-10 metreye dalıyor arkadaşlar. Oralarda ufak müsilajlar görebiliyoruz. Küçük parçacıklar halinde müsilaj görebiliyoruz ama geçmişte, özellikle Haziran ve Temmuz ayındaki müsilaj yok. Bizim için sevindirici bir haber. Ekosisteme etkisini gözlemliyorsunuz çünkü canlılarda bir solma var, burada bile canlılarda bir solma var" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Müsilaj Komisyonu Başkanı Mustafa Demir ve beraberindeki komisyon üyeleri milletvekilleri Büyükada'daki Yörük Ali Koyu'nda dalış yaptı. Deniz altında müsilajın etkinliği ve deniz canlılarına etkisi incelendi. Komisyon başkanı ve üyelerinden oluşan 11 kişilik ekip 5-10-15 metrelerde su altında inceleme yaptı. Su altı görüntülerinde müsiajın 15 metrede az miktarda olsa da bulunduğu görüldü. Müsilajın su altında puslu bir görüntü oluşturduğu görüldü.

"MÜSİLAJ ESKİSİ GİBİ DEĞİL"

Dalış ve su altı incelemelerinin ardından komisyon Başkanı Mustafa Demir, "Biz uzun süre üniversitelerden bilim insanlarının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı, Tarım ve Orman Bakanlığımızı dinledik, yerel yönetimlerimizin temsilcilerini dinledik. Müsilajla ilgili, Marmara Denizi'nin kirletilmesiyle ilgili yaptıkları çalışmaları dinledik. Netice itibariyle komisyonun aldığı kararla Marmara'ya komşu olan bütün illeri dolaşıyoruz. Bugün İstanbul'dayız. Tekirdağ, Kocaeli, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'ye gideceğiz. Bu çalışmalar içerisinde arıtma tesislerini yakından inceliyoruz. Fiziki, kimyasal arıtmalar var, biyolojik ve ileri biyolojik arıtmalar var. Sabah Yenikapı'daydık. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Bugün Büyükada'dayız, bizzat görmeyi arzu ettik. Bilim insanlarının bizlere söylediği ilk 30 metrede müsilajın olduğu. Ancak bu son gelişmelerde, sevindirici bir şey müsilaj eskisi gibi değil. Şu anda daldığımızda da ufacık parçacıklar halinde müsilajı görüyoruz, bıraktığı etkiyi görüyoruz. Yani yer altındaki canlılarda bir şey var, bir renkleşme var onu görüyoruz. Fakat ne yaparsak yapalım müsilaja neden olan etkenleri, başta kirleticileri, Marmara Denizi'ni kirleten bu kirleticileri arıtmadan mümkün olmayacağını hepimiz biliyoruz. Bu çalışmalarda onlardan bir tanesi. Marmara havzasında yaşayan 25 milyon insanımız var. Bu 25 milyon insandan kaynaklı evsel veya kentsel atıklar var. Sanayi ve endüstri atıkları var ve kötü tarım uygulamalarından dolayı da yine tarımda uygulanan ilaçlar neticesinde denize ulaşan kirleticiler var. Bunların temizlenmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

"5-10 METREYE DALIYOR ARKADAŞLAR, ORALARDA UFAK MÜSİLAJLAR GÖREBİLİYORUZ"

Mustafa Demir, Müsilaj Bilim Kurulu konusunda ise, "Şu anda fiziksel arıtma değil, mekanik arıtma değil, ileri biyolojik arıtmanın başta İstanbul olmak üzere bütün Marmara'da hayata geçirilmesi. Şüphesiz bu hem bir kaynak gerektiriyor hem de zaman gerekiyor. Ama bunu başarmış belediyelerimiz de var. Organize sanayi kuruluşlarımız da var. Henüz yeni başlayan yerler de var. Biz de onların tespitini yapıyoruz. Netice itibariyle bir rapor oluşturacağız. Bu raporda mevcut durumu, kirleticilerin etkileri, çözüm yollarıyla birlikte bir rapor oluşturup gerekli yerlere takdim edeceğiz. Şu anda ortalama 5-10 metreye dalıyor arkadaşlar, oralarda ufak müsilajlar görebiliyoruz. Küçük parçacıklar halinde müsilaj görebiliyoruz ama geçmişte, özellikle Haziran ve Temmuz ayındaki müsilaj yok. Bizim için sevindirici bir haber. Ekosisteme etkisini gözlemliyorsunuz çünkü canlılarda bir solma var, burada bile canlılarda bir solma var ama müsilajın yok olması da bizim açımızdan, gelecek açısından önemli" açıklamalarında bulundu.

İSTANBUL ? TBMM MÜSİLAJ ARAŞTIRMA KOMİSYONU ÜYELERİ BÜYÜKADA'DA DALIŞ YAPTI
İSTANBUL ? TBMM MÜSİLAJ ARAŞTIRMA KOMİSYONU ÜYELERİ BÜYÜKADA'DA DALIŞ YAPTI
İSTANBUL ? TBMM MÜSİLAJ ARAŞTIRMA KOMİSYONU ÜYELERİ BÜYÜKADA'DA DALIŞ YAPTI
İSTANBUL ? TBMM MÜSİLAJ ARAŞTIRMA KOMİSYONU ÜYELERİ BÜYÜKADA'DA DALIŞ YAPTI

Mustafa Demir, İstanbul, Müsilaj, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL ? TBMM MÜSİLAJ ARAŞTIRMA KOMİSYONU ÜYELERİ BÜYÜKADA'DA DALIŞ YAPTI - Son Dakika


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