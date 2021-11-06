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İstanbul-Tekirdağ yolu sise teslim: Göz gözü görmüyor - Son Dakika

İstanbul-Tekirdağ yolu sise teslim: Göz gözü görmüyor

06.11.2021 00:50

İstanbul-Tekirdağ yolu sise teslim: Göz gözü görmüyor -Görüş mesafesi 5 metreye kadar indi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra İstanbul-Tekirdağ yolunda yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar indi.

İstanbul- Tekirdağ yolu sise teslim: Göz gözü görmüyor

-Görüş mesafesi 5 metreye kadar indi

TEKİRDAĞ - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra İstanbul-Tekirdağ yolunda yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar indi. Karayollarındaki dijital panolarda ise 'Yoğun sis var. Hızınızı düşürün' uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kod ile yapılan uyarılardan sonra sis etkisini arttırdı. İstanbul-Tekirdağ yolu adeta sise teslim oldu. İstanbul merkezden çıkarak, Büyükçekmece Silivri, Çorlu, Tekirdağ, Çanakkale ve Edirne'ye gitmek isteyen sürücüler yoğun sis sebebiyle yolda ilerlemekte güçlük çekti. İstanbul'dan Trakya'ya açılan tüm karayolları sis ile kaplanırken, görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar indi. Yoğun sis nedeniyle yollardaki dijital panolarda 'Yoğun sis var. Hızınızı düşürün' uyarısı yapıldı. Yoğun sis etkisini göstermeye devam ediyor.

İstanbul-Tekirdağ yolu sise teslim: Göz gözü görmüyor
İstanbul-Tekirdağ yolu sise teslim: Göz gözü görmüyor
İstanbul-Tekirdağ yolu sise teslim: Göz gözü görmüyor
İstanbul-Tekirdağ yolu sise teslim: Göz gözü görmüyor
İstanbul-Tekirdağ yolu sise teslim: Göz gözü görmüyor
İstanbul-Tekirdağ yolu sise teslim: Göz gözü görmüyor
İstanbul-Tekirdağ yolu sise teslim: Göz gözü görmüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul-Tekirdağ yolu sise teslim: Göz gözü görmüyor - Son Dakika


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