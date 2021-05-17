İstanbul-Tekirdağ yolunda çift yönlü yoğunluk var - Son Dakika

İstanbul-Tekirdağ yolunda çift yönlü yoğunluk var
17.05.2021 17:10
Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmanın sona ermesiyle İstanbul-Tekirdağ yolunda çift yönlü yoğunluk yaşanıyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmanın sona ermesiyle İstanbul- Tekirdağ yolunda çift yönlü yoğunluk yaşanıyor.
Ülke genelinde uygulanan tam kapanmadan sonra kontrollü normalleşme sürecine girilmesiyle İstanbul'a geliş ve gidiş yollarında yoğunluklar var. Kapanma sürecini Trakya ile güzergahındaki illerde geçiren vatandaşların dönüşe geçmesi ve kapanma sürecini İstanbul'da geçirip Trakya'daki yazlıklara gitmek isteyen vatandaşların Tekirdağ'a yönüne harekete geçmesi ile İstanbul-Tekirdağ yolunda çift yönlü trafik yoğunlukları yaşanıyor.
(Halil Dağ/İHA)
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