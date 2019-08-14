Son Dakika Haberleri: İstanbul-Tekirdağ yolunda yoğunluk başladı
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İstanbul-Tekirdağ yolunda yoğunluk başladı

1 saat önce

Kurban Bayramı'nın son gününde tatilcilerin dönüş yolculuğu başlarken Tekirdağ-İstanbul karayolunda yoğunluk yaşanıyor.

Kurban Bayramı'nın son gününde tatilcilerin dönüş yolculuğu başlarken Tekirdağ-İstanbul karayolunda yoğunluk yaşanıyor. İstanbul başta olmak üzere çevre illerden binlerce vatandaşın akınına uğrayan Trakya bölgesinde dönüş çilesi başladı. Tekirdağ'ın merkez İlçesinde bulunan Kumbağ ve Altınova plajları, Marmara ve Avşa adalarına gelen vatandaşların dönüş yoluna geçmesiyle Tekirdağ İstanbul yolunda da yoğunluk meydana geliyor. Dönüş yolunda meydana gelen yoğunluk nedeniyle zaman zaman maddi hasarlı kazalar da meydana geldi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de karayolunda kontrol noktaları oluşturup denetimlerini sıklaştırdı. Akşam saatlerinde trafikte yer yer kilitlenmeler meydana gelebileceği tahmin ediliyor.
(Halil Dağ/İHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 06:05 Kaynak: İHA
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