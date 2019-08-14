İstanbul-Tekirdağ yolunda yoğunluklar başladı

İstanbul-Tekirdağ yolunda yoğunluklar başladı İstanbullular dikkat: Akın akın geliyorlar Akşam saatlerinde trafik kitlenebilirTEKİRDAĞ - Kurban Bayramı tatilinin son günü olması nedeniyle tatilcilerin dönüş yolculuğunda Tekirdağ-İstanbul karayolunda yoğunluklar yaşanıyor.

İstanbul-Tekirdağ yolunda yoğunluklar başladı

İstanbullular dikkat: Akın akın geliyorlar

Akşam saatlerinde trafik kitlenebilir

TEKİRDAĞ - Kurban Bayramı tatilinin son günü olması nedeniyle tatilcilerin dönüş yolculuğunda Tekirdağ-İstanbul karayolunda yoğunluklar yaşanıyor.

İstanbul başta olmak üzere çevre illerden binlerce vatandaşın akınına uğrayan Trakya bölgesinde dönüş çilesi başladı. Tekirdağ'ın merkez İlçesinde bulunan Kumbağ ve Altınova plajları, Marmara ve Avşa adalarına gelen vatandaşların dönüş yoluna geçmesiyle Tekirdağ İstanbul yolunda yoğunluklar meydana geliyor. Dönüş yolunda meydana gelen yoğunluklar nedeniyle zaman zaman maddi hasarlı kazalarda meydana geldi.

Yoğunlukların oluşmasına karşın Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de karayolunda kontrol noktaları oluşturup denetimlerini sıklaştırdı.

Yollarda başlayan yoğunluklar nedeniyle akşam saatlerinde trafikte yer yer kilitlenmeler meydana gelebileceği tahmin ediliyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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