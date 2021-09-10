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İstanbul Teknik'in AR-GE grafiği yükseliyor! - Son Dakika

İstanbul Teknik'in AR-GE grafiği yükseliyor!

10.09.2021 11:32
İstanbul Teknik'in AR-GE grafiği yükseliyor!, System.String[]

Türkiye'nin en büyük geogrid ve asfalt kimyasalları üreticisi İstanbul Teknik, tüm dünyayı sarsan pandemi koşullarına rağmen 2020'de AR-GE kanadında güçlü bir performans ortaya koyarak Türkiye liderleri arasına girdi.

Turkishtime Dergisi tarafından hazırlanan "Türkiye'nin En Çok AR-GE Harcaması Yapan Şirketleri" araştırmasına göre, 2020 yılında ülkemizdeki 1.227 AR-GE Merkezi arasında ilk 500'e girerek 354. sırada yer alan şirket, yaklaşık 5 milyon TL'lik yatırım hacmiyle bir önceki yıla göre 50 basamak birden yükseldi.

10.09.2021, İstanbul

Türkiye'nin en büyük Geogrid üreticisi olarak Geosentetik, asfalt kimyasalları ve yalıtım malzeme üretim, satış ve çözüm mühendisliği alanında faaliyetlerine devam eden İstanbul Teknik, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tescilli AR-GE merkezi ile ülkemizin bu alana en çok yatırım yapan şirketleri arasındaki yerini güçlendiriyor. Pandemi koşullarına rağmen 2020'de yaklaşık 5 milyon TL AR-GE yatırımı yapan şirket; Turkishtime Dergisi'nin "Türkiye'nin En Çok AR-GE Harcaması Yapan Şirketleri" araştırması sonuçlarına göre, 1.227 AR-GE Merkezi arasında 354. sırada yer alarak bir önceki yıla göre 50 basamak birden yükseldi.

Geosentetik, asfalt ve mermer alanının ilk AR-GE merkezi

"Yaşamı iyileştirmek için" mottosuyla Geosentetik, asfalt ve mermer konusunda çalışan İstanbul Teknik, Türkiye'de bu alanda çalışan ilk ve tek AR-GE merkezine sahip. Ocak 2019'da T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşvikleri Genel Müdürlüğü tarafından tescillenen merkez; yeni teknoloji, yeni ürün, yeni süreçler ve know-how noktasında firmayı ve sektörü dünya çapındaki gelişmeler ışığında ileriye taşıyan, tüm çalışmalarınıbelirli bir sistematik dâhilinde yürüten bir yapıda faaliyet gösteriyor. Merkez içerisinde Proje Koordinasyon, Araştırma, Test ve Analiz, Geliştirme, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ile Destek birimleri yer alıyor.

Ülkemizin dışa bağımlılığını azaltarak ekonomimize güç katmak, sektöre ve ülkemize katma değeri yüksek, yenilikçi ürünler kazandırmak misyonuyla çalışmalarına kesintisiz devam eden İstanbul Teknik AR-GE Merkezi; kuruluşundan bu yana 2 patent başvurusu yaparak 3 marka tescili aldı. 7'si ulusal ve 4'ü uluslararası olmak üzere toplam 11 yayın gerçekleştirdi ve hatta uluslararası yayınlardan bir tanesi SCIE yayını olarak oldukça dikkat çekti. Halihazırda çalışmalarını alanında uzmançok sayıda araştırmacıyla yürüten merkezin uluslararası akademik ve sanayi iş birlikleri de bulunuyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK, İstanbul Sanayi Odası, KIWA'nın yanı sıra Yıldız Teknik, ODTÜ, Marmara, İstanbul Teknik, Sabancı, İstanbul, Gebze Teknik, Eskişehir Teknik ve Çukurova Üniversiteleri İstanbul Teknik'in paydaşları arasında.

"Geliştirdiğimiz ürünlerle yaşamı iyileştirme çabamız devam edecek"

Profesyonel bir ekiple inovatif ürünler geliştirerek sektöre katkıda bulunmayı hedeflemenin yanı sıra ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmak gibi önemli bir misyon ve vizyon taşıdıklarını ifade eden İstanbul Teknik Yönetim Kurulu Başkanı Macit Tanyol, şu ifadeleri kaydetti.

"Rekabette öne geçmenin ve dünya çapında etki yaratmanın ancak ve ancak güçlü AR-GE çalışmalarıyla mümkün olduğunun bilincindeyiz. Bu kapsamda küresel ekonominin belirsizliğine rağmen 2020'de AR-GE tarafında performansımızı artırma yoluna gittik. AR -GE Merkezimizce geliştirilen tüm ürünlerimiz yerli üretim anlayışımızdan ödün vermeden kendi malzemelerimizden ve formülasyonlarımızla üretilerek piyasaya sunuluyor. Geliştirdiğimiz ürünler arasında soyulma önleyici katkılar, asfalt emülsiyonları, mermer koruma jelleri, Geosentetik kaplamalar, modifiye asfalt bitüm emülsiyonları, ileri malzeme teknolojileri yer alıyor. Merkezimizce yapılan çalışmalarla yıllar içerisinde önemli başarılara imza attık. Asfalt ve Geosentetik bölümleri üreticisi, ulaşım sektöründe Türkiye'de ilk yerli asfalt kimyasalları üreticisi, Türkiye'nin en büyük Geoarme duvarın uygulayıcısı,ilk ve tek yerli polyester Geogrid üreticisi olmak bunlardan sadece birkaçı. Firmamıza, sektöre ve ülkemize kazandırdıklarımızla yaşamı iyileştirme çabamız aynı enerji ile önümüzdeki yıllarda da katlanarak devam edecek."

Araştırma Geliştirme, İstanbul, Pandemi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İstanbul Teknik'in AR-GE grafiği yükseliyor! - Son Dakika


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