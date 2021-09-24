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İstanbul Teknik Üniversitesi, 5 yıl süreyle tam akreditasyon almaya hak kazandı - Son Dakika

İstanbul Teknik Üniversitesi, 5 yıl süreyle tam akreditasyon almaya hak kazandı

24.09.2021 20:15

İstanbul Teknik Üniversitesi, 5 yıl süreyle tam akreditasyon almaya hak kazandı İstanbul Teknik Üniversitesi, "Kurumsal Akreditasyon Programı" kapsamında 5 yıl süreyle "Tam Akreditasyon" almaya hak kazandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi, 5 yıl süreyle tam akreditasyon almaya hak kazandı

İSTANBUL - İstanbul Teknik Üniversitesi, "Kurumsal Akreditasyon Programı" kapsamında 5 yıl süreyle "Tam Akreditasyon" almaya hak kazandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde "İTÜ Kurumsal Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni" düzenlendi. Törene, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İTÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Bülent İnanç, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sayın Muzaffer Elmas katıldı. Tören de önce Türk Sanat Musikisi dinletisi yapıldı. Daha sonra açılışta konuşan İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İTÜ'yü uluslararası imajı, görünürlüğü, etkisi bakımından bilimsel ölçütlerle değerlendiren Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun faaliyete başlamasının üzerinden kısa bir süre geçmesine karşın çok kıymetli çalışmalara imza attığını, yaptığı çalışmaları kaliteden taviz vermeden sürdürdüğünü ifade etti.

"Yükseköğretim akreditasyonunu alan ilk kurumlardan biriyiz"

Prof. Dr. Koyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "2020 yılı itibarıyla verilen akreditasyonlarda üniversitelerimiz; eğitim-öğretim, Ar-Ge, toplumsal katkı, idari hizmet ve kalite güvencesi sistemi olmak üzere toplam beş başlık altında incelendi. Bizler de İstanbul Teknik Üniversitesi olarak; bağımsız bir ekibin yaptığı nitel ve nicel değerlendirmeler sonucunda Yükseköğretim Kalite Kurulumuz tarafından verilen kurumsal akreditasyonu almaya hak kazandık. Çok mutluyuz ve gururluyuz... Özellikle, ülkemizin ilk yerli yükseköğretim akreditasyonunu alan ilk kurumlardan biri olduğumuz için de ayrıca onur duyuyoruz. Bu vesileyle Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanımıza, kurulumuzun değerli üyelerine, danışma kuruluna ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. ve elbette ki bu teşekkürü hem şahsım hem de tüm çalışma arkadaşlarım adına sizlere ifade etmek istiyorum."

"Teknik eğitimde ülkemizin marka değerini yükseltmeyi hedefliyoruz"

İstanbul Teknik Üniversitesi olarak, Ar-Ge ve teknik eğitim başta olmak üzere ülkemizin vizyonunu ve marka değerini yükseltmenin her zaman öncelikli amaçlarından biri olduğunu aktaran Koyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaptığımız öncü çalışmaların tamamında, geçmişteki birikimimizden güç alarak yarını inşa etmeyi ve geleceğin araştırmacılarının, girişimcilerinin, sanayicilerinin ve iş insanlarının önünü açmayı hedefledik. Kendimize yeni yollar açarak, yeni bakış açıları geliştirerek hedefimizi her geçen gün büyüterek sürdürmek de en büyük arzumuz oldu. Bizler, Teknik Üniversiteli olarak öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizle olduğu kadar mezunlarımızla da bağımızı her zaman sıkı tutmaya önem veriyoruz. Çünkü İTÜ Ailesi'ne dahil olan her bir insanımızla, sadece eğitim dönemi boyunca değil, eğitim döneminden sonra da, yani onlar mezun olduklarında bile çok güzel çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz. Güçlü aile bağımızın bir göstergesi olarak, bu sene YKS sayısal puan birincisi olan öğrencimiz İTÜ'yü tercih etti. Yine, YKS sayısal puan üçüncüsü olan kardeşimiz de İTÜ Ailesi'ne katıldı. Bu yıl, YKS'de ilk binde yer alarak dereceye giren toplam 48 öğrencimizin de tercihi yine İTÜ oldu. Ben inanıyorum ki, onların da katılımıyla ailemiz daha da güçlenecek, ülkemizin bu değerli eğitim kurumu dünyanın en iyisi olma yolunda emin adımlarla ilerleyecektir."

"Üniversitelerimizin dünyadaki görünürlüğünü artırmayı amaçlıyoruz"

Kurumsal Akreditasyon Programı ile Türkiye'deki üniversitelerin ulusal hedeflere katkısını ve dünyadaki görünürlüğünü artırmayı amaçladıklarını dile getiren Elmas, "2020 yılında başvuru yapan 60'a yakın üniversite içerisinden 11 üniversite programa dahil edildi. Bugün bu kapsamda düzenlenen dördüncü törenle İstanbul Teknik Üniversitesi'nin belge teslimini gerçekleştiriyoruz. İTÜ, 14 Temmuz 2021 Çarşamba günü düzenlenen Kurul Toplantımızda verilen kararla, 5 yıl süreyle tam akreditasyon hakkını kazandı" ifadelerini kullandı.

İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent İnanç'ın kurumsal tam akreditasyon alma sürecine ilişkin sunumunun ardından YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Tam Akreditasyon Belgesi'ni Rektör Koyuncu'ya takdim etti.

İstanbul Teknik Üniversitesi, 5 yıl süreyle tam akreditasyon almaya hak kazandı
İstanbul Teknik Üniversitesi, 5 yıl süreyle tam akreditasyon almaya hak kazandı
İstanbul Teknik Üniversitesi, 5 yıl süreyle tam akreditasyon almaya hak kazandı
İstanbul Teknik Üniversitesi, 5 yıl süreyle tam akreditasyon almaya hak kazandı

İstanbul Teknik Üniversitesi, Araştırma Geliştirme, Muzaffer Elmas, Rektör, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İstanbul Teknik Üniversitesi, 5 yıl süreyle tam akreditasyon almaya hak kazandı - Son Dakika


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