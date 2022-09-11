Liseden yapılan açıklamaya göre, sanal ve yüz yüze gerçekleşen foruma, 67 ülkeden 300'ü aşkın öğrenci katıldı. Forumun açılış konuşmasını Yale Üniversitesi Profesörü James Edward Rothman yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İTÜ MTAL Londra Uluslararası Gençlik Bilim Forumuna katıldı - Son Dakika

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