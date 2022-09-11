İTÜ MTAL Londra Uluslararası Gençlik Bilim Forumuna katıldı - Son Dakika
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İTÜ MTAL Londra Uluslararası Gençlik Bilim Forumuna katıldı

11.09.2022 18:04
İTÜ MTAL Londra Uluslararası Gençlik Bilim Forumuna katıldı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), 63. Londra Uluslararası Gençlik Bilim Forumuna katıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), 63. Londra Uluslararası Gençlik Bilim Forumuna katıldı.

Liseden yapılan açıklamaya göre, sanal ve yüz yüze gerçekleşen foruma, 67 ülkeden 300'ü aşkın öğrenci katıldı. Forumun açılış konuşmasını Yale Üniversitesi Profesörü James Edward Rothman yaptı.

Forumda Türkiye'yi temsilen katılan İTÜ MTAL öğrencileri, nanoteknolojiden robotiğe geniş yelpazede 10 temel bilimsel konuda alanında uzman bilim insanları tarafından eğitim gördü.

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Kaynak: AA

İstanbul Teknik Üniversitesi, Anadolu Lisesi, gençlik, Londra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İTÜ MTAL Londra Uluslararası Gençlik Bilim Forumuna katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İTÜ MTAL Londra Uluslararası Gençlik Bilim Forumuna katıldı - Son Dakika
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