Üniversite öğrencilerinden havacılık standartlarında yüzde 100 yerli elektrikli araç - Son Dakika
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Üniversite öğrencilerinden havacılık standartlarında yüzde 100 yerli elektrikli araç

01.09.2022 11:06
Üniversite öğrencilerinden havacılık standartlarında yüzde 100 yerli elektrikli araç

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencileri tarafından Baykar ve Savunma Sanayii Başkanlığı desteğiyle "Deha Tech BeElectric 02" isimli yüzde 100 elektrikli araç geliştirildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencileri tarafından Baykar ve Savunma Sanayii Başkanlığı desteğiyle "Deha Tech BeElectric 02" isimli yüzde 100 elektrikli araç geliştirildi.

İTÜ öğrencileri tarafından tasarlanan, Türkiye'nin havacılık standartlarındaki ilk hibrit monokok şasiye sahip yüzde 100 elektrikli araç "Deha Tech BeElectric 02", üniversite-sanayi iş birliğiyle hayata geçirildi.

Baykar, Savunma Sanayii Başkanlığı, TUSAŞ, BMC, Zipkar ve Deha Tech gibi kurum ve firmaların desteğiyle geliştirilen 80 kilovatlık motora sahip araç, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor.

İTÜ Makine Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Çayan Baykal, AA muhabirine, İTÜ Racing Takımı olarak Formula Student yarışlarına katıldıklarını, bu konsepte yarış araçları ürettiklerini söyledi.

İTÜ Racing Takımı kaptanı da olan Baykal, farklı birçok departmandan oluşan 45 kişilik ekiplerinin çalışması sonucu "Deha Tech BeElectric 02" isimli aracın ortaya çıktığını anlattı.

Türkiye'nin büyük savunma sanayi firmalarının desteğiyle tasarımlarını gerçekleştirdiklerine işaret eden Baykal, "Ülkemizin büyük savunma sanayi firmalarıyla beraber çalıştık bu işi yaparken. Aslında üniversite-sanayi iş birliğinin en güzel örneğiyle ortaya koyduğumuz bir çalışma oldu." dedi.

Aracın şasi üretiminin Baykar'da gerçekleştirildiğini dile getiren Baykal, şunları kaydetti:

"Bu üretimi yaparken, herhangi bir havacılık standardı adımını atlamadan kitabına uygun şekilde yaptık. Aracımız elektrikli bir Formula Student aracı. Bu anlamda ülkemizde Formula Student aracı, hibrit monokok şasiye sahip şekilde üretilmiş oldu. 330 nivtonmetre tork üretebiliyor. Aktarma oranıyla beraber tekerlere bin nivtonmetre tork aktarmış oluyoruz. 0'dan 100 kilometreye 3 saniyede çıkabiliyor. Teorik olarak maksimim hızı saatte 247 kilometre civarında. "

Her yıl kendilerinden yeni bir araç beklentisi olduğuna dikkati çeken Baykal, "Şimdiye kadar 5 araç ürettik, bundan sonra da üretmeye devam edeceğiz. Sadece araç yapmıyoruz, araç yapabilen mühendisler de yetiştiriyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversite öğrencilerinden havacılık standartlarında yüzde 100 yerli elektrikli araç - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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