Öğrencilerin tasarladığı dronla yüksek katlı binalar boyanabilecek - Son Dakika
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Öğrencilerin tasarladığı dronla yüksek katlı binalar boyanabilecek

03.09.2022 11:20
Öğrencilerin tasarladığı dronla yüksek katlı binalar boyanabilecek

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencilerinin tasarladığı "Boya yapan dron" ile yüksek katlı binalar dronla boyanabilecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencilerinin tasarladığı "Boya yapan dron" ile yüksek katlı binalar dronla boyanabilecek.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'e katılan, 8 öğrenciden oluşan İTÜ'nün "Vefa" takımı projelerini tanıttı.

Takımın tasarladığı "Boya yapan dron", özellikle iskele kurmanın zor olduğu bölgelerde otonom olarak çalışarak herhangi bir kazaya neden olmadan binaları boyayabilecek.

Öğrencilerden Mehmet Ali Balıkçı, AA muhabirine, TEKNOFEST'te uluslararası serbest insansız hava araçları yarışına katıldıklarını söyledi.

Takımlarının geçen yıl itfaiye dronu yaptığını dile getiren Balıkçı, "Bu dron ile birinci olmuştuk. Bunun üzerine, 'Ne yapabiliriz, ürünümüzü yarışmadan çıktıktan sonra piyasada nasıl değerlendirebiliriz?' düşüncesiyle yola çıktık. Takımımızın oradaki tecrübesinden yararlanarak boya dronu yaptık." dedi.

Boya dronu hakkında bilgi veren Balıkçı şöyle devam etti:

"Yüksek katlı binalarda özellikle iskele kurulmasının zor olduğu yerlerde boya dronumuzu tasarladık. Dronun boya deposu aşağıda oluyor. Bir hortum aracılığıyla drona boya gönderiliyor. Dron da istediğimiz yeri boyuyor. Dronumuz otonom bir şekilde çalışıyor. Otonom şekilde binanın istediğimiz yerini boyuyor. Boya deposu aşağıda olduğu için kapasite sorunu yaşamıyoruz."

Çalışmanın can güvenliği açısından önem arz ettiğinin altını çizen Balıkçı, "Yüksek katlı binalar boyanırken iskeleler kuruluyor. Bazen güvenlik sorunu yaşanıyor ve inşaat kazaları oluyor. İskelelerden düşenlerin, ölenlerin olduğuna dair haberleri duyuyoruz. Bunların önüne geçmek istedik. Dronumuzu gayet güvenli bir şekilde hiçbir çalışanın hayatını riske atmadan kolay bir şekilde yüksek katlı binaların dış cepheleri boyansın diye yaptık." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrencilerin tasarladığı dronla yüksek katlı binalar boyanabilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Öğrencilerin tasarladığı dronla yüksek katlı binalar boyanabilecek - Son Dakika
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