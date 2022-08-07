İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi, Türkiye turunun ilk durağı Bursa'ya ulaştı - Son Dakika
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İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi, Türkiye turunun ilk durağı Bursa'ya ulaştı

07.08.2022 19:50
İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi, Türkiye turunun ilk durağı Bursa'ya ulaştı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Zorlu Energy Solutions (ZES) Güneş Arabası Ekibi, "ARIBA ZES X" adlı araçla çıktıkları Türkiye turu kapsamında Bursa'ya geldi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Zorlu Energy Solutions (ZES) Güneş Arabası Ekibi, "ARIBA ZES X" adlı araçla çıktıkları Türkiye turu kapsamında Bursa'ya geldi.

Doğaya zarar vermeden araç kullanmanın mümkün olduğunu göstermek, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla İstanbul'dan yola çıkan ekip, 1300 kilometre olarak planlanan turun ilk durağına ulaştı.

ARIBA ZES X aracı, trafik polisleri eşliğinde girdiği Nilüfer ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda tur attı.

Turun ardından gazetecilere açıklama yapan İTÜ ZES Güneş Arabası Ekip Kaptanı Ufuk Çay, Türkiye turuyla sürdürülebilir enerji kaynaklarının otomobillerde de kullanılabileceğini göstermeyi amaçladıklarını söyledi.

Araçlarının yüzde 80 kendi üretimleri olduğunu aktaran Çay, "Bataryalarının güneş enerjisi ile şarj edilebilir olması araçlarımızı güneş enerjili yapan şey. Bunun yanında biz arabalarda tamamen kompozit çalışıyoruz, o yüzden yüksek oranda karbon fiber kullanıyoruz." diye konuştu.

Çay, ürettikleri son otonom araçta bitki temelli keten elyaf da kullandıklarını vurgulayarak şunları anlattı:

"Çok hafif araçlar üretiyoruz, aracımız yaklaşık 160 kilogram. Türkiye turundan sonra Belçika'da gerçekleşecek Avrupa güneş arabaları yarışına katılacağız. Daha önce ülkemize derecelerle döndük, bu sene de derecelerle döneceğimizi umuyorum. Şimdiye kadar 10 güneş enerjili araç yaptık. Temel gayemiz yol standartlarında araçlar üretmek. Yaptığımız tüm alt sistemleri kendimiz tasarlamaya, üretmeye çalışıyoruz. Batarya kapasitesiyle yaklaşık 400 kilometre yol yapabiliyoruz. Güneş tepedeyken aracımızla 70 kilometre ortalama hızla bataryayı tüketmeden yol alabiliyoruz."

Ekibin Eskişehir, Konya ve Ankara güzergahından Türkiye turuna devam edeceği, gelecek ay da Belçika'da düzenlenecek güneş arabaları yarışı European Solar Challenge organizasyonunda Türkiye'yi temsil edeceği belirtildi.

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Kaynak: AA

İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye, Bursa, Güneş, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi, Türkiye turunun ilk durağı Bursa'ya ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi, Türkiye turunun ilk durağı Bursa'ya ulaştı - Son Dakika
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