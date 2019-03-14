Son Dakika Haberleri: İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. İsmail Demir'i Ağırlıyor

İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. İsmail Demir'i Ağırlıyor

6 dakika önce

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'in Malatya'da düzenlenecek final etabındaki maçlar 15 Mart Cuma günü Malatya merkez Spor Salonu'nda başlıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. İsmail Demir'i Ağırlıyor, System.String[]

Final etabındaki maçları takip etmek amacıyla ilimize gelen Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Polat: Ülkemizde sporun her branşının geliştirilmesi gerekiyor

Güzel bir organizasyonunun Malatya'da gerçekleştirileceğini belirten Başkan Polat, "Voleybol liginin en iyi 8 takımının katılımı ile ilimizde gerçekleştirilecek final maçları Malatya'mız için önemli olduğuna inanıyorum. Bu organizasyonun Malatya'da gerçekleştirilmesinde dolayı federasyon başkanı hemşerimiz Mehmet Akif Üstündağ'a teşekkür ediyorum. Ülkemizde sporun her branşının geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak spora katkı sunmak amacıyla çalışmalar yapmaktayız. Belediyemiz bünyesinde bulunan spor kulübümüzde her branşta faaliyet gösteren yaklaşık bin sporcumuz bulunmakta. Final yolunda bütün takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Üstündağ: Malatya çok güzel organizasyonları hak etiyor

Malatyalı olmanın gururunu yaşadığını belirten Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet AkifÜstündağ ise, "Malatya'mıza çok güzel bir salon kazandırıldı. Bu güzel salonda da güzel organizasyonların gerçekleştirilmesini Malatya'nın hak ettiğine inanıyorum. Finale kalen 8 takımımızın maçları yarın itibariyle başlayacak. Malatya çok daha güzel organizasyonları hak ediyor. Ayrıca 8 Haziran'da A Milli Voleybol Takımımız ile Slovakya ile oynayacağı müsabaka Malatya'da olacak. Malatyalı hemşerilerimizin milli takımımıza sahip çıkacağına inanıyorum. İnşallah güzel bir organizasyon olacak. Bütün takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:29 Kaynak: Bültenler

Akif Üstündağ, voleybol, Malatya, Güncel
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