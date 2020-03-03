Türkiye'de girişimcilerin sorunlarını çözmeyi hedefleyen İstanbul Teknokent Entertech'in yürüttüğü ICUBE Uluslararası Hızlandırma Programı'nın yeni dönem çalışmaları İngiltere'de devam ediyor.

İstanbul Teknokent Entertech Genel Müdürü Yasin Erol, yaptığı yazılı açıklamada, program ile en büyük hedeflerinin startuplara global vizyon kazandırmak olduğunu vurguladı.

Programa katılan şirketlere finanstan hukuka, proje geliştirmeden dijital pazarlamaya kadar birçok alanda mentorluk verdiklerini belirten Erol, Mart 2020 sonu itibarıyla programın ikinci dönemini tamamlayacaklarını ifade etti.

Erol, ikinci dönem ICUBE Uluslararası Hızlandırma Programı'nı başarıyla bitiren 10 mezun girişimciyi daha yabancı yatırımcılarla buluşması ve potansiyel müşterileriyle satış görüşmeleri yapmaları için İngiltere'ye götürdüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Buradaki 1 haftalık programımız kapsamında girişimciler Google, Facebook, The Bakery, London & Partners, Techstars, Turkish Trade Center'in dahil edildiği kurumsal ziyaretlere götürdük. Level39, One Canada Square'de girişimcilerin, yatırımcıların ve Londra ekosistemde yer alan kişi ve kurumların dahil olduğu ICUBE Demo Day Londra etkinliğinde bir araya geldi. Ayrıca, girişimciler potansiyel müşterilerle satış toplantıları gerçekleştirdi. Bir haftalık program sonunda İngiltere girişimcilik ekosistemini yakından tanıyan girişimcilerimiz uluslararasılaşma noktasında gerçek bir yaklaşıma sahip olacaklardır."

"Girişimcinin uluslararasılaşma fikri yoksa yok olmaya mahkumdur"

Yasin Erol, ICUBE'nin kuruluş amaçlarından birinin de girişimcilere global bir pencereden bakmayı öğretmek olduğuna işaret ederek, "Girişimcinin uluslararasılaşma fikri yoksa kesinlikle küçülmeye ve yok olmaya mahkumdur. Ben 5,5 yıldır buradayım ve bu vizyonu girişimcilere kazandırılması için mücadele ediyorum." ifadesini kullandı.

Yüksek teknolojiye ve uluslararasılaşma vizyonuna sahip girişimciler için yürüttükleri ICUBE Programının iki aşamalı olduğundan bahseden Erol, ilk aşama olan İstanbul ayağına 20-25 arasında ekip kabul ettikleri, düzenlenen eğitim ve mentorluk sonrasında başarılı olan 10 ekibi Londra'ya götürdükleri bilgisini verdi.

Erol, bu süreç içerisinde "Girişimcinin uluslararası olma hedefi var mı, bu potansiyele sahip mi?" diye baktıklarını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"3 ila 5 yıl içerisinde ICUBE bir cetvel olacak. Teknokente gelen bir girişimci ICUBE üzerinden de yurt dışına açılacak. Bütün girişimcilerimiz, ICUBE kanalıyla bundan birkaç yıl sonrasında uluslararasılaştırabileceğimiz bir mekanizma olacak. Şimdilik ICUBE programını Türkiye çapında açtık. ICUBE birkaç yıl içerisinde girişimcileri globalleştirebilecek bir mekanizmaya dönüşecek. Bu programa bir sınav da dahil etme ihtimali var.

Buraya yabancı dil eğitimlerini de dahil etmeyi hedefliyoruz. Bugün bir girişimci kendi kontağını kendisi kurabilmek için mücadele etmeli. Araya birileri girdiği zaman işine ya maliyet artışı ya da kalitesinde düşüş olarak yansıyor. Dolayısıyla işi doğrudan etkileyen maliyet ve kalite unsurlarının ikisinin de girişimcinin kendi kontrolü altında olmasını istiyoruz. Yabancı dil eğitimi de bunun için şart. Bunların bir bütün haline getirebileceğimiz önümüzde 2-3 yıl var."