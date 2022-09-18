İSTANBUL-TEKRAR EDİLEN KPSS'DE İLK OTURUM BAŞLADI

TEKRAR edilen KPSS için, bugün adaylar yeniden sınava girdi. Adaylar ve yakınları, ilk sınavın iptal edilmesi nedeniyle çok sıkıntı yaşadıklarını, bu kez herhangi aksaklık olmamasını istediklerini ifade etti.

ÖSYM tarafından 31 Temmuz tarihinde yapılan KPSS'de, 30'un üzerinde sorunun bir yayınevinin deneme testlerinde çıkan sorularla benzer olması, soruların sızdırıldığı iddialarını gündeme getirdi. İddialar nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu inceleme başlatırken, aynı gece ÖSYM Başkanı Halis Aygün de görevden alındı. Hemen ardından KPSS'nin iptal edildiği açıklandı.

Tekrar edilen KPSS'de 'Genel Yetenek ve Genel Kültür' sorularıyla ilk oturumu saat 10.15'te başladı. Eğitim Bilimleri oturumu ise 14.45'te yapılacak. Genel Yetenek testinde adaylara 30 Türkçe ve 30 Matematik sorusu yöneltilecek. Genel Kültür testinde 25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 Güncel Bilgiler sorusu sorulacak. Sınavda 120 soru için adaylara 130 dakika verilecek. Eğitim Bilimleri oturumunda ise 80 sorunun 100 dakika içinde çözülmesi istenecek.

"İNŞALLAH BU SEFER AKSAKLIK OLMAZ"

İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampüsünde sınava girecek olan Esra Altın, "İnşallah bu sefer sorunsuz güzel bir şekilde atlatırız. Soruların benzerliği bu sınavda belli oldu ama, belli olmayanlar da var. Daha önce, geçmiş yıllarda da olduğunu düşünüyor insan, hakkının yendiğini anlıyor. Kul hakkına giriliyor, yaralayıcı bir durum" dedi. Adaylardan Doğan Tekin, "Çalışan herkesin başarabileceğine inanıyorum" dedi.

Çocuğunu sınava girdiği okulun önünde bekleyen Sevda Güleç, "Bu bir sene çocuklara eziyet ettiler. Çocuklara yazık günah. İnşallah bu sefer herhangi bir aksaklık olmaz. Bir sene hazırlandı, dershaneye gitti. Bize de yazık, çocuklara da yazık" dedi. Bir diğer anne Hülya Akay ise "Çocukların emekleri boşa gitti. Bir heyecan yaşadık, şimdi tekrar yaşıyoruz. İnşallah bu sefer hayırlısı olur. Çocuklar çok üzüldü, çok ağladı. İnşallah güzel geçer, atanırlar" diye konuştu.

10 SANİYEYLE SINAVA GİREMEDİ

Maltepe'de Orhangazi Anadolu Lisesi'nde sınava giren adaylardan bazıları, kapıların kapanacağı saate dakikalar kala sınava yetişebildi. Sınava geç kalan 3 öğrenci ise görevlilere seslenerek sınava girmek için ısrar etti. Ancak giriş süresi geçtiği için içeriye alınmadı. Sınava giremeyenlerden Ali Bozdemir; "10 saniyeyle sınava geç kaldım, sağlık olsun" dedi.