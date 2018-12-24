Son Dakika Haberleri: İstanbul- Tem'de Hafriyat Kamyonu Polis Aracına Çarptı; 1 Polis Yaralı

İstanbul- Tem'de Hafriyat Kamyonu Polis Aracına Çarptı; 1 Polis Yaralı

1 saat önce

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHATEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu, bir aracı durduran polis ekibine çarptı.

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu, bir aracı durduran polis ekibine çarptı. Kazada 1 polis ağır yaralandı.

Olay saat 12.00 sıralarında meydana geldi. TEM Otoyolu Hasdal mevkii Edirne istikametinde hafriyat kamyonu, bir aracın durduran polis aracına çarptı. Feci kazada denetim yaptığı belirtilen trafik polislerinden biri ağır yaralandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:56 Kaynak: DHA

Polis, Güncel
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