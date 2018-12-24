Son Dakika Haberleri: İstanbul Tem'de Hafriyat Kamyonunun Çarptığı Polis Şehit Oldu

İstanbul Tem'de Hafriyat Kamyonunun Çarptığı Polis Şehit Oldu

10 dakika önce

Haber-Kamera: Ersan SAN - Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHATEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu, bir aracı durduran polis ekibine çarptı.

İstanbul Tem'de Hafriyat Kamyonunun Çarptığı Polis Şehit Oldu, System.String[]
Haber-Kamera: Ersan SAN - Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA

TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu, bir aracı durduran polis ekibine çarptı. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru şehit oldu.

Olay, TEM Otoyolu Hasdal mevkisi Edirne istikametinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri, emniyet şeridinde bir aracı durdurarak işlem yaptıkları sırada hafriyat kamyonu, polis aracına çarptı. Kazada kamyon altında kalan polis memuru şehit oldu. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerinde inceleme sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:38 Kaynak: DHA

Polis, Güncel
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