İstanbul Tem'de Hafriyat Kamyonunun Çarptığı Polis Şehit Oldu
10 dakika önce
Haber-Kamera: Ersan SAN - Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHATEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu, bir aracı durduran polis ekibine çarptı.
Haber-Kamera: Ersan SAN - Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA
TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu, bir aracı durduran polis ekibine çarptı. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru şehit oldu.
Olay, TEM Otoyolu Hasdal
mevkisi Edirne
istikametinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri, emniyet şeridinde bir aracı durdurarak işlem yaptıkları sırada hafriyat kamyonu, polis aracına çarptı. Kazada kamyon altında kalan polis memuru şehit oldu. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerinde inceleme sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:38 Kaynak: DHA
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