İSTANBUL ? TEM'DE KAMYONET DEVRİLDİ-2 - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL ? TEM'DE KAMYONET DEVRİLDİ-2

15.09.2022 15:31

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde seyir halindeki kamyonet devrildi.

İSTANBUL ? TEM'DE KAMYONET DEVRİLDİ

Oğuzhan CİN - Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA) - TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde seyir halindeki kamyonet devrildi. Sürücü yara almadan kurtulurken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, 14.00 sıralarında TEM otoyolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 TC 268 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, kaza nedeni ile otoyolun bir şeridi ulaşıma kapandı. Sağlık ekipleri sürücünün durumunu iyi olduğunu belirlerken, devrilen kamyonet vinç yardımı ile kaldırıldı. Kamyonetin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

YORUMLAR
500
TEM Otoyolu'ndaki kaza Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluşturdu TEM Otoyolu'ndaki kaza Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluşturdu TBMM Başkanı, Moldovalı mevkidaşıyla görüştü TBMM Başkanı, Moldovalı mevkidaşıyla görüştü
Kaynak: DHA

Büyükçekmece, TEM Otoyolu, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL ? TEM'DE KAMYONET DEVRİLDİ-2 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:52 Moldova enerji krizine çözüm için Türkiye'den güney koridorunu kullanmayı talep etti
17:47 Trabzonspor'dan Kızılyıldız'a güzel hareket! Dostluk yemeğinde buluştular
17:28 Başkan Murat Sancak'tan taraftarı üzen itiraf! Balotelli'nin geç gitmesi planları bozmuş
17:20 Mehmet Dinçerler'in davranışları psikolojik baskı boyutuna ulaşmış! İşte Hadise'nin boşanma dilekçesi...
17:20 Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aslı astarı olmayan iftiralar attı
17:40 Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı
17:03 Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda yüzde 80 oranında yerleştirme başarısı yakaladık
16:50 Hırsızın yöntemi pes dedirtti! Kadın kıyafeti giyip motosiklet çaldı, kıskıvrak yakalandı
16:51 Tenisin efsane ismi Roger Federer'den emeklilik kararı: Son turnuvam olacak
16:51 Fıkra gibi ama gerçek! Türkiye'deki Suriyelilerden rahatsız olan Suriyeli mikrofonlara konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 18:07:36. #1.13#
SON DAKİKA: İSTANBUL ? TEM'DE KAMYONET DEVRİLDİ-2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement