Son Dakika Haberleri: İstanbul- Tem'de Kaza Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

İstanbul- Tem'de Kaza Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

19 dakika önce

İstanbul- TEM'DE KAZA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ (Havadan görüntü)(Tür: İstanbul)

İstanbul- TEM'DE KAZA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ (Havadan görüntü)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:54 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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