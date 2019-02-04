İstanbul- Tem'de Kaza Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
19 dakika önce
İstanbul- TEM'DE KAZA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ (Havadan görüntü)(Tür: İstanbul)
İstanbul- TEM'DE KAZA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ (Havadan görüntü)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:54 Kaynak: DHA
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