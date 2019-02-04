Son Dakika Haberleri: İstanbul- Tem'de Kaza Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

İstanbul- Tem'de Kaza Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

51 dakika önce

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHATEM Otoyolu Maslak mevkiinde bir araçla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

TEM Otoyolu Maslak mevkiinde bir araçla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza saat 11.00 sıralarında TEM otoyolu Maslak mevkii Fatih Sultan Mehmet köprüsü istikametinde meydana geldi. Köprü istikametinde seyreden bir araçla motosiklet çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, köprü istikametinde yoğun trafik oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:33 Kaynak: DHA

Maslak, Güncel
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