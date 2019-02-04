İstanbul- Tem'de Kaza Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
51 dakika önce
Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHATEM Otoyolu Maslak mevkiinde bir araçla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA
TEM Otoyolu Maslak mevkiinde bir araçla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza saat 11.00 sıralarında TEM otoyolu Maslak mevkii Fatih Sultan Mehmet köprüsü istikametinde meydana geldi. Köprü istikametinde seyreden bir araçla motosiklet çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, köprü istikametinde yoğun trafik oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:33 Kaynak: DHA
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