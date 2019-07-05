Son Dakika Haberleri: İSTANBUL - TEM'DE SÜRÜCÜ KALP KRİZİ GEÇİRDİ; 7 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI
Son Dakika Güncel Haber

İSTANBUL - TEM'DE SÜRÜCÜ KALP KRİZİ GEÇİRDİ; 7 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI

1 saat önce

TEM Otoyolu Avcılar Mevkii'nde seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, önündeki araçlara çarptı.

İSTANBUL - TEM'DE SÜRÜCÜ KALP KRİZİ GEÇİRDİ; 7 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI, System.String[]
TEM Otoyolu Avcılar Mevkii'nde seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, önündeki araçlara çarptı. Diğer araç sahiplerinin otomobilin camını kırarak çıkardıkları sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.  7 aracın karıştığı kazada trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza saat  08.00 sıralarında TEM Otoyolu Avcılar Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere  göre, henüz ismi öğrenilemeyen 40 yaşlarında bir erkek, aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçirdi.  Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, başka araçlara da çarpınca 7 araçlık zincirleme trafik kazası meydana geldi.  Kalp krizi geçiren sürücünün yardımına diğer araç sahipleri koştu. Kilitli olan kapıyı açamayan sürücüler, camı kırarak çıkardıkları adamı sağlık ekiplerine teslim etti. 112 ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından sürücüyü hastaneye götürdü.7 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Kaza yapan araçlardan görüntü
Polis ekiplerinden görüntü
Ambulanstan görüntü
Vatandaşlardan görüntü
görgü tanıkları ile röportaj
diğer detaylar


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:31 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avcılar'da yakıt tankeri devrildi! Topkapı istikameti ulaşıma kapandı Anahtarını unuttuğu dairesine pencereden girmeye çalışan ev sahibi, feci şekilde can verdi Ekrem İmamoğlu, "Yıllar sonra ilk defa göreceksiniz" deyip açıkladı Kurbanlıkların kilo fiyatları belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 11:20:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İSTANBUL - TEM'DE SÜRÜCÜ KALP KRİZİ GEÇİRDİ; 7 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]