Son Dakika Haberleri: İstanbul- Tem'de Yol Kenarındaki Tencereden Patlayıcı Çıktı (1)

İstanbul- Tem'de Yol Kenarındaki Tencereden Patlayıcı Çıktı (1)

42 dakika önce

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde yol kenarına bırakılan tencerenin içinden el yapımı patlayıcı çıktıSarıyer TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Edirne istikametindeki şüpheli paket polisi alarma geçirdi.

İstanbul- Tem'de Yol Kenarındaki Tencereden Patlayıcı Çıktı (1), System.String[]


TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde yol kenarına bırakılan tencerenin içinden el yapımı patlayıcı çıktı

Sarıyer TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Edirne istikametindeki şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Yeşillik alanda bulunan şüpheli paketlerden biri fünye ile patlatıldı. Yol tamamen trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanları tarafından ikinci bir şüpheli paket bulundu. İkinci şüpheli paket de incelendi. İncelemenin tamamlanmasının ardından yol trafiğe açıldı. Polisin yaptığı inceleme sonrası paketlerdeki bir tencereden el yapımı patlayıcı çıktığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Kapatılan yol

-Araçlarından inen vatandaşlar

-Polisin incelemesi

-İncelemeden detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:02 Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Güncel
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