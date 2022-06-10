Kaza nedeniyle otoyolun her iki yönünde de trafik yoğunluğu oluştu.

Çarpmanın etkisiyle arkadaki 4 araç birbirlerine vururken bu araçlardan 34 COP 850 plakalı otomobil ters döndü. Bu otomobildeki Kılıç Sümer ile 2 yabancı uyruklu kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul TEM Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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