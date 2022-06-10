İstanbul TEM Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul TEM Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

10.06.2022 12:40
İstanbul TEM Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

İstanbul TEM Otoyolu Pendik mevkisinde 6 aracın karıştığı trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

İstanbul TEM Otoyolu Pendik mevkisinde 6 aracın karıştığı trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

M.Ç. idaresindeki 34 KB 2488 plakalı çimento yüklü hafriyat kamyonu, otoyolun Ankara istikametinde seyir halindeyken, bariyerleri aşarak Edirne istikametinde ilerleyen M.B'nin kullandığı 34 FTL 657 plakalı tırın dorsesine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle arkadaki 4 araç birbirlerine vururken bu araçlardan 34 COP 850 plakalı otomobil ters döndü. Bu otomobildeki Kılıç Sümer ile 2 yabancı uyruklu kişi yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolun her iki yönünde de trafik yoğunluğu oluştu.

Ekiplerin kaza yapan araçları olay yerinden kaldırma çalışmaları sürüyor.

YORUMLAR
500
Malatya'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı Malatya'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı Bolu Dağı'nda zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Bolu Dağı'nda zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Söke'de trafik kazasında 6 kişi yaralandı Söke'de trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul TEM Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:37 12 yıllık ilişkileri son bulan Shakira-Pique ikilisinin ortak servetti gündem oldu! 700 milyon euroyu bölüşmek için avukatlar devreye girdi
12:33 Bircan Bali ile Ömer Gezen bir kez daha ayrıldı
12:18 AK Partili Tayyar'dan "GES" uygulamasına tepki: Herkes Google'dan tercüme etmeye çalışıyor, tek yetkili çıkıp tartışmalara açıklık getirmedi
12:11 Süt toplama merkezinde "süt banyosu" yapan ve 6 gün hapis yatan adam tazminat kazandı: 1150 TL tazminatı az buldu, itiraz edecek
11:58 Güne yatay başlayan altının gram fiyatı 1.021 liradan işlem görüyor
11:49 Yıldız futbolcu Lucas Biglia, İstanbul'da kalıyor! İşte anlaşma imzaladığı yeni kulüp
11:39 Britney Spears'in düğününde arbede çıktı! Eski eşi törene zorla girmeye çalışınca ortalık savaş alanına döndü
11:25 TFF'de başkanlık seçimine tek aday olarak girmesi beklenen Mehmet Büyükekşi'ye rakip çıktı! 8 aday daha başkanlık için başvurdu
11:16 İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine gönderdi! Genelgede düğün ve nişan benzeri etkinliklerle ilgili uyarılara yer verildi
11:10 Ekonomik adımların açıklamasından sonra düşen dolar, tekrar yükselerek 17,21 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 12:43:58. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul TEM Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement