İSTANBUL-TEM OTOYOLU'NDA TAKSİNİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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İSTANBUL-TEM OTOYOLU'NDA TAKSİNİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ

19.09.2022 00:44
İSTANBUL-TEM OTOYOLU'NDA TAKSİNİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ

ATAŞEHİR, TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan H.A'.ya, taksi çarptı.

ATAŞEHİR, TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan H.A'.ya, taksi çarptı. H.A. olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Ataşehir mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan H.A.'ya, Hakan Yerlikaya'nın kullandığı 34 TJB 14 plakalı taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle H.A. metrelerce savruldu. Taksi şoförünün havalimanından aldığı yolcular doktor olduklarını belirterek, yaralı H.A.'ya ilk müdahalede bulundu. Tüm müdahalelere rağmen H.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden H.A.'nın cesedi incelemelerin ardından morga kaldırılırken, taksi şoförü Yerlikaya polis ekiplerince emniyete götürüldü. Yoldaki trafik akışı kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlandı.

YAYANIN ALKOLDEN DOLAYI OTOMOBİLİ BAĞLANDI İDDİASIKazayı gören vatandaşlardan Mustafa Bayraktar, "Arkadaşımız havalimanından aldığı turist yolcularla birlikte Avrupa yakasına ilerlerken, kazada hayatını kaybeden kişi alkollü olduğu söyleniyor. Taksi içerisindeki 2 yolcunun doktor olduğunu öğrendik. Polise verdikleri ifadede; yayanın yola bilinçli olarak atladığını ifade ettiler. Bildiğiniz intihara teşebbüs etmiş. Arkadaş da duramayıp çarpmış. Yere düştükten sonra hayatını kaybediyor. Gerçeklik payı var mı, yok mu bilinmiyor. Bu yayanın alkolden dolayı arabasının bağlandığı söyleniyor. Bunun doğruluğu da belli değil" şeklinde konuştu.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü --------------Ambulanstan görüntü -Ölen yayadan görüntü -Taksiden görüntü-Polisin incelemeleri -Mustafa Bayraktar ile röportaj

-Genel ve detay görüntü


YORUMLAR
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Ataşehir'de yolun karşısına geçerken taksinin çarptığı yaya öldü Ataşehir'de yolun karşısına geçerken taksinin çarptığı yaya öldü KAZADA SIKIŞAN TIR SÜRÜCÜSÜ, TELEFONLA KONUŞMAYA DEVAM ETTİ KAZADA SIKIŞAN TIR SÜRÜCÜSÜ, TELEFONLA KONUŞMAYA DEVAM ETTİ
Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-TEM OTOYOLU'NDA TAKSİNİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-TEM OTOYOLU'NDA TAKSİNİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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