Bu arada, 3 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin hafriyat kamyonu sürücüsü A.S.Ç. hakkında, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "aracının hızını aracın yük ve teknik özelliğine, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak" ve "şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak" maddelerinden işlem yapıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

TEM Otoyolu, İstanbul, Tragger, Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TEM Otoyolu'ndaki kaza anı araç kamerasında - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.