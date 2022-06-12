TEM Otoyolu'ndaki kaza anı araç kamerasında - Son Dakika
Üye Girişi

TEM Otoyolu'ndaki kaza anı araç kamerasında

12.06.2022 14:39

İstanbul TEM Otoyolu'nda 3 kişinin yaralandığı kazı anı araç kamerasına yansıdı.

İstanbul TEM Otoyolu'nda 3 kişinin yaralandığı kazı anı araç kamerasına yansıdı.

Otoyolun Pendik mevkisi Kurtköy Kavşağı civarında 10 Haziran'da meydana gelen kazaya karışan bir aracın kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, A.S.Ç. idaresindeki 34 KB 2488 plakalı çimento yüklü hafriyat kamyonunun bariyerleri kırıp Edirne yönüne geçerek 34 FTL 657 plakalı tıra çarpması yer alıyor.

Kayıtlara devrilen tırın dorsesindeki çimentonun yola yayılması yansıyor.

Görüntülerin devamında kamerası kayıtta olan aracın, önündeki tıra çarparak ters döndüğü görülüyor.

Bu arada, 3 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin hafriyat kamyonu sürücüsü A.S.Ç. hakkında, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "aracının hızını aracın yük ve teknik özelliğine, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak" ve "şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak" maddelerinden işlem yapıldığı belirtildi.

TEM Otoyolu'ndaki kaza anı araç kamerasında
TEM Otoyolu'ndaki kaza anı araç kamerasında
TEM Otoyolu'ndaki kaza anı araç kamerasında
TEM Otoyolu'ndaki kaza anı araç kamerasında

YORUMLAR
500
Kara yollarında durum Kara yollarında durum
Kaynak: AA

TEM Otoyolu, İstanbul, Tragger, Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEM Otoyolu'ndaki kaza anı araç kamerasında - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:32 Arkadaşları tarafından "şaka olsun" diyerek baraj gölüne atılan 16 yaşındaki Rukiye boğularak hayatını kaybetti
14:28 Görenler "Bu kadarına da pes!" dedi! Alkol alan adam cadde ortasına uzanıp trafiği kilitledi
14:23 Anketlere göre seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ı geçebilecek tek isim Mansur Yavaş
14:18 Galatasaray'da yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek'in ilk hedefi Fatih Terim!
14:05 Serel Yereli'nin cesur paylaşımları sürüyor! Görenler "Altında bir şey yok mu?" dedi
14:02 Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'dan 17-25 Aralık açıklaması: Benim için kamuoyu vicdanında aklanmak önemli, içim rahat
13:34 Yıllar geçti ama Venezuela halkı unutmadı! Darbe girişiminde bulunan muhalif lider Guaido gittiği restorandan yaka paça kovuldu
13:28 Oyuncu Ece Özdikici'nin fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Pozlarını "Havalı fotoğraflarım çekildi" diyerek paylaştı
13:21 Beşiktaş'ın genç yeteneklerine teklif yağıyor! Rıdvan'dan sonra Ersin'e de Avrupa'dan talip çıktı
13:17 İtalya'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 Türk vatandaşının son anları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 14:49:25. #1.12#
SON DAKİKA: TEM Otoyolu'ndaki kaza anı araç kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement