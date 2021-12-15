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İSTANBUL-TEM OTOYOLUNDA AYNI YERDE ART ARDA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI - Son Dakika

İSTANBUL-TEM OTOYOLUNDA AYNI YERDE ART ARDA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

15.12.2021 11:55

SULTANGAZİ TEM Otoyolunda seyir halindeki kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolu ayıran bariyerlere çarptı.

SULTANGAZİ TEM Otoyolunda seyir halindeki kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolu ayıran bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrildi. Devrilen kamyonet vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü yaralandı. Aynı yerde seyir halindeki bir taksi ise önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki otomobilde savrulurken, taksinin çarptığı otomobilde bulunan sürücü yaralandı.

Kaza TEM Otoyolu, Edirne istikameti Sultangazi ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DLC 819 plakalı kamyoneti kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü Sultangazi ayrımına geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle yolu ayıran bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrildi. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahaleyi yaparak kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı.

İKİNCİ KAZA MEYDANA GELDİ

İlk kazadan kısa bir süre sonra seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 TBM 08 plakalı taksi, aynı yönde önünde giden 34 LG 2375 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki otomobilde savrulurken, taksinin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de yolda geniş güvenlik önlemi aldı. Devrilen kamyonet ise olay yerine gelen vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Diğer kazaya karışan taksi ile otomobil de çekiciler yardımıyla kaldırıldı. Yolun tamamen temizlenmesinin ardından polis ekipleri yolu tamamen açtı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

İSTANBUL-TEM OTOYOLUNDA AYNI YERDE ART ARDA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
İSTANBUL-TEM OTOYOLUNDA AYNI YERDE ART ARDA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
İSTANBUL-TEM OTOYOLUNDA AYNI YERDE ART ARDA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
İSTANBUL-TEM OTOYOLUNDA AYNI YERDE ART ARDA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

TEM Otoyolu, Sultangazi, Kamyonet, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-TEM OTOYOLUNDA AYNI YERDE ART ARDA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-TEM OTOYOLUNDA AYNI YERDE ART ARDA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI - Son Dakika
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