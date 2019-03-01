Son Dakika Haberleri: İstanbul- Tem Seyrantepe Mevkii'nde Kaza, Trafikte Aksamalar Yaşanıyor

İstanbul- Tem Seyrantepe Mevkii'nde Kaza, Trafikte Aksamalar Yaşanıyor

21 dakika önce

Tem Otoyolu Seyrantepe Mevkiinde Ankara İstikametinde bir hafriyat kamyonu bir kamyonete arkadan çarptı.

Tem Otoyolu Seyrantepe Mevkiinde Ankara İstikametinde bir hafriyat kamyonu bir kamyonete arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, kaza yapan araçlar nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor. Trafik 2 şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kaza yapan araçların kaldırılma çalışmaları sürüyor . karıştığı bir kaza meydana geldi canlı yayındayız

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:54 Kaynak: DHA

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