İstanbul Tenis Merkezi Bakan Kasapoğlu'nun katılımıyla açıldı - Son Dakika

İstanbul Tenis Merkezi Bakan Kasapoğlu'nun katılımıyla açıldı

Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nin açılış töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla İstinye'de yapıldı.

İstanbul Tenis Merkezi Bakan Kasapoğlu'nun katılımıyla açıldı, System.String[]

Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nin açılış töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla İstinye'de yapıldı. Bakan Kasapoğlu, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizi, spor yatırımlarıyla donatmaya devam edeceğiz" dedi.

İstanbul Tenis Merkezi, bugün açıldı. İstinye'de gerçekleştirilen açılışa, Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, D-smart İcra Kurulu Üyesi Murat Saygı ve TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi katıldı. Tenis açısından bir miladı yaşadıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "İnsanların yaşam tarzının bir parçası olmasını düşündüğümüz birçok projemiz var. Bunları, düşünce birliği ve aksiyon alarak gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bulunduğumuz alanın, merkezin önceki ve şu anki durumuna bakınca bundan sonra da gerçekleştireceğimiz projeleri düşünüyoruz. Bizler için hem tabloyu hem de yarınlarımız adına umutvari olmayı gerektirecek resmi ortaya koyuyorlar. Bu tablonun gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür ederim" dedi.

"Gençlerimizin spora teşvik edilmesi çok önemli"

Ülkede gerçekleşen bu tür yatırımlara sadece devlet desteğinin değil özel sektörün de dahil olması gerektiğini belirten Bakan Kasapoğlu, "Bir tesisi inşa etmek, tamamlamak önemli bir aşama ama ondan sonraki süreçte de bu tesisin her insanımıza, her gencimize erişilebilir kılınması lazım. Bu anlamda bir takım çalışmalar yapmamız gerekiyor. 7-24 hizmet vermesi çok önemli. Biz güçlü bir milletiz ve herkesten daha fazla genç nüfusa sahibiz. Gençlerimizin spora teşvik edilmesi, spora özendirilmesi bizleri görevi ve bu çok önemli konu. Ülkenin tüm evlatlarının her branşta spora erişimi, toplumun tamamının ilgisine açılması, özendirilmesi, teşvik edilmesi el birliğiyle çözmemiz gereken bir konularımız var" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız sporun ve sporcunun en büyük destekçisi"

Bakan Kasapoğlu, eğitim ve sporun her alanda olduğu gibi burada da iç içe olması noktasında önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Başarılı sporcuların vakıf üniversitelerinde burslu şekilde okutulmasına yönelik 52 vakıf üniversitesiyle protokol gerçekleştirmiştik. Bunun sonucunu önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Bu bir başlangıç, daha da ileri gitmemiz lazım. Spor alanlarının içinde eğitime yönelik alanları da inşa etmemiz lazım. Bu çeşitliliği de ortaya koymalıyız. Gerçekleştirdiğimiz protokoller aslında dev adımlar ama bu adımları daha güçlü şekilde aktarmamız lazım. Cumhurbaşkanımız sporun ve sporcunun en büyük destekçisi, dostu. İstanbul'da belediye başkanı olduğu günden itibaren, AK Parti hükümetinde Türkiye'nin tamamını tesislerle donattı" değerlendirmesinde bulundu.

"Ülkemizi spor yatırımlarıyla donatmaya devam edeceğiz"

Ülkede spor yatırımlarının devam edeceğini de dile getiren Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Bu tesislerin insanımıza erişimi çok önemli yeni adımları gerektiriyor. Erişilebilirlik ve bu kolaylığı sunmak önemli bir misyon ve bunu gerçekleştirmemiz lazım. Ülkemizin mükemmel bir ev sahipliği var. Organizasyonları güzel şekilde birçok ülkeden önde ortaya koyuyoruz. Tesisimiz 8-13 Eylül TEB BNP Paribas organizasyonu ile kapılarını tenisseverlere açacak. Ben inanıyorum ki burada çok güzel etkinlikleri ülkemizin güzide ev sahipliğiyle gerçekleştireceğiz. Bu ülkenin pırıl pırıl evlatlarına tenisi sevdireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizi, spor yatırımlarıyla donatmaya devam edeceğiz. Bu güzide tesisin dünyadaki önemli tesis merkezlerinden bir tanesi, bir okul, bir eğitim, bir kamp merkezi olarak İstanbulluların, ülkemizin tüm insanlarının kolayca ulaşabileceği spor noktası olarak hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun."

Durmuş: "Dünyanın en iyi merkezlerinden birine sahibiz"

Törende konuşan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ise, "Bizim inancımıza destek veren bakanımıza inşaatın her aşamasında desteğini bize sağladığı için şükranlarımızı arz ediyorum. TTF olarak genç ve çocuklarımızın dünyanın en iyi sporcusu olabileceği inancı bizde hiç eksilmedi. Tenisin tabana yayılmasını yapmak zorundayız. Uluslararası arenada bizi temsil edebilecek iyi merkezlere ihtiyacımız vardı. Bugün dünyanın en iyi merkezlerinden birine sahibiz. Bu dünya standartlarına kavuşmuş tesise sahip olduğumuz için tekrardan bakanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, "Bakanlığımızın ve tenis federasyonunun desteğiyle açılışımız yapıyoruz. 8 eylülde başlayacak TEB BNP Paribas turnuvasının da heyecanını yaşıyoruz. Yıllardır Türkiye Tenis Federasyonu ile aynı hedef ve vizyonu paylaşıyoruz" dedi. D-Smart İcra Kurulu Başkanı Murat Saygı da, "Bu tesisin buraya evrilmiş olmasını görmek, Türkiye'nin yaşadığı değişimi görmek ve buna ön ayak olmak gerçekten muhteşem. Bakanıma ve başkanımıza teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gökhan Mendi ve Murat Saygı'ya plaket takdiminde bulundu. Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ise Bakan Kasapoğlu'na nostaljik bir raket takdim etti. Tören sonunda kortları gezen Bakan Kasapoğlu, Cengiz Durmuş ile tenis oynadı. - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, Tenis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 13:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İstanbul Tenis Merkezi Bakan Kasapoğlu'nun katılımıyla açıldı - Son Dakika Spor

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