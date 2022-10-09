Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatçılar Atatürk Kültür Merkezi'nde ( AKM ) müzikseverlerle buluştu. Opolais ve Karahan, konserde Giacomo Puccini 'nin "La Boheme" operasından "O soave fanciulia" ile "Manon Lescaut" operasından "Tu, tu amore Tu" eserini birlikte yorumladı. Konserde ayrıca Georges Bizet, Francesco Cilea, Ruggero Leoncavallo, Giuseppe Verdi, Nino Rota , Pietro Mascagni , Antonin Dvorak 'ın ünlü eserler seslendirildi. Sanatçılara, şef Raoul Grüneis'in yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik etti. Opolais ve Karahan uzun süre alkışlandı.

Kaynak: DHA

Murat Karahan, İstanbul, AKM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-TENOR MURAT KARAHAN İLE LETONYALI SOPRANO KRİSTİNE OPOLAİS, AKM'DE KONSER VERDİ - Son Dakika

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