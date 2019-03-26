Son Dakika Haberleri: İstanbul Terör Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

İstanbul Terör Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

39 dakika önce

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi dün çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İstanbul Terör Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı, System.String[]


İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi dün çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa ve Esenyurt'ta örgütün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterip araç yakma, işyerlerine molotof kokteyli atma ve el yapımı patlayıcı atma eylemleri yapan 7 şüpheliyi 22 Mart'ta yakalayarak gözaltına almıştı. Dün Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3 kişi çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 4 kişi serbest bırakıldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:51 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MİT Başkanı Fidan'ın Adını Kullanarak Dolandırdı, Sosyal Medya Takibiyle Yakalandı Yargıtay, Kocasından Sürekli Para İsteyen Kadını Haksız Buldu Binali Yıldırım: İstanbul'dan Daha Çok Vergi Almamız Gerekiyor Seçime 5 Gün Kala Son Anket! 2 Büyükşehir El Değiştiriyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 10:30:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Terör Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]