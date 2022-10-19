İSTANBUL-TERÖRİSTLERLE SİLAHLI FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKAN İBB ÇALIŞANI HAKİM KARŞISINDA - Son Dakika
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İSTANBUL-TERÖRİSTLERLE SİLAHLI FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKAN İBB ÇALIŞANI HAKİM KARŞISINDA

19.10.2022 15:21

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yaparken, PKK'lılarla silahlı fotoğrafları ortaya çıkınca örgüt üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan Şafak Duran hakim karşısına çıktı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yaparken, PKK'lılarla silahlı fotoğrafları ortaya çıkınca örgüt üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan Şafak Duran hakim karşısına çıktı. Duran savunmasında, "İddia edilen fotoğraf bana ait değildir, oradaki kişi de ben değilim. Kesinlikle kabul etmiyorum. Fotoğraftaki kişileri de tanımıyorum. Görseldeki eşkal bana ait değildir. Eşkal ile tek ortak noktamız memleketimiz ve yaşımdır, başka ortak özelliğimiz yoktur" dedi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Şafak Duran getirildi. Duruşmaya sanık avukatları ve Duran'ın yakınları izleyici olarak katıldı.

"İBB'YE İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPTIM"

Savunmasına başlarken kendisini Sosyal hizmet uzmanı olarak tanıtan Şafak Duran, "2012-2016 yılları arasından Sakarya'da sosyal hizmet bölümünü okudum. Sonrasında ALES sınavlarına girdim. Yüksek lisans okuma hedefim vardı. 2017'de yüksek lisansı kazandım ve Fransa'ya gittim. Döndüğümde 4 ay işsiz kaldım. Mülteciler Derneği'nde gönüllü olarak projelere katıldım. Dernek Sultanbeyli Belediyesi'yle koordineli çalışıyordu. İBB'ye internet üzerinden başvuru yaptım. 9 aylık bir projede çalıştım. Daha sonra proje sonlanınca Alman işbirliği projesinde çalışmaya başladım. Ama ortaya çıkan fotoğraf nedeniyle İBB'de çalışırken gözaltına alındım ve projelerden çıkarıldım. Bu nedenle eğitim hayatım sonlandı. Silahlı terör örgütü üyesi iddiasını reddediyorum. Ben böyle bir suç işlemiş olsaydım, Fransa'da düzenli bir hayatım vardı, neden bırakıp buraya geleyim. Ben gözaltındayken sosyal medyada benim adıma yalan yanlış haberler yapılmış. Kanıtlanmamış bir suç üzerinden benim kişilik hayatıma müdahale edilmiştir. Ailem bu suçlamalar nedeniyle maddi manevi etkilenmiştir" dedi.

"İDDİA EDİLEN FOTOĞRAF BANA AİT DEĞİLDİR"

Duran savunmasının devamında, "İddia edilen fotoğraf bana ait değildir, oradaki kişide ben değilim. Kesinlikle kabul etmiyorum. Fotoğraftaki kişileri de tanımıyorum görmedim. Görseldeki eşkal bana ait değildir. Eşkal ile tek ortak noktamız memleketimiz ve yaşımdır, başka ortak özelliğimiz yoktur. Herhangi bir parti sendika vb. kuruluşlarda üyeliğim yoktur. Benim bu dosyayla hiçbir alakam yoktur. Ben hukuka sığınıp adalet talep ediyorum. Adli kontrol şeklinde bile olsa tahliyemi istiyorum" dedi.

Dijital inceleme raporlarında fotoğraftaki kişiyle Şafak Duran'ın yüz karşılaştırması yapıldığı ve sonucunda fotoğraftaki kişinin Şafak Duran ile aynı kişi olduğu kuvvetle muhtemel olduğu belirtildi. Şafak Duran raporu kabul etmediğini söyledi. Duran'ın avukatları müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

TUTUKLULUK DEVAM KARARI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Şafak Duran'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, Duran'ın kullandığı telefon kayıtlarının istenilmesini ve dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2016 yılında Şırnak Cizre'de yapılan operasyonlara ele geçirilen dijital materyallerin içerisinde 2 adet fotoğraf ele geçirildiği ifade edildi. Fotoğrafların Jandarma Kriminal Raporuna göre inceleme sonucunda fotoğraftaki kadın ile şüpheli Şafak Duran'ın kuvvetle muhtemel aynı kişi olduğu yönünde tespitin bulunduğu anlatıldı. Duran'ın örgütün kırsal alanına katılarak eğitim aldığı, tespit edilen fotoğrafında örgüte ilk katılan kişilerin aldığı eğitim sonrasında mezuniyete ait olduğu belirtildi. İddianame, tanık beyanları ve Jandarma Kriminal Raporu göz önünde bulundurularak Şafak Duran'ın 'Silahlı terör örgütüne üye olmaö suçundan 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: DHA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-TERÖRİSTLERLE SİLAHLI FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKAN İBB ÇALIŞANI HAKİM KARŞISINDA - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-TERÖRİSTLERLE SİLAHLI FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKAN İBB ÇALIŞANI HAKİM KARŞISINDA - Son Dakika
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