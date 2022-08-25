ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 25 Ağustos 2022

6 Nisan 1920

1- İstanbul Tersanesi Komutanlığı donanmanın Mavi Vatan'daki "gizli kalesi" oldu

"Her fabrika bir kaledir" anlayışıyla Mavi Vatan'da donanmaya "kale" oluşturulmasına katkı sunan İstanbul Tersanesi Komutanlığı, Büyük Taarruz başta olmak üzere Milli Mücadele'nin en ateşli dönemlerine tanıklık eden gemilere de ev sahipliği yapıyor

İstanbul Tersanesi Komutanı Tuğamiral Recep Erdinç Yetkin:

"Büyük zafere giden tam bağımsızlık inancımıza uygun olarak askeri tersanelerimizde oluşan gemi inşa altyapısı, nitelikli mühendislik gücü ve tecrübeli işçilerimiz sayesinde, harp gemilerimiz milli sistemler ile maliyet etkin ve zamanında inşa ve modernize edilebilmekte, bakımları yapılabilmekte ve meydana gelen arızalarına ise dünyanın neresinde olursa olsun 7/24 esasına göre süratle müdahale edilebilmektedir"

(Kaan Bozdoğan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı'dan bankalara çağrı:

"(Bankalar) 'karlılığımız azalacak' diye kredi musluklarını kısma cihetine gitmesinler. Biraz daha az kazansınlar. Türkiye ve tüm dünya bu kadar kritik bir süreçten geçerken, 'karım azalıyor' diye para musluklarını kısmaları kabul edilemez bir davranış olur"

"BDDK ve TCMB'nin geç de olsa aldığı tedbirleri çok olumlu buluyoruz. KOBİ'lerin, iş adamlarının yatırım yapma noktasında bu kadar iştahı varken, bu kadar sermayeye ihtiyaç duyulan bir dönemde ucuz kredilerin amacı dışında kullanılması kabul edilemez. Bu ne vatanseverlikle bağdaşır, ne ülkeyi sevmekle bağdaşır"

(Yılmaz Yıldız/İstanbul)

3- TİGEM ilk kez tescil edilmiş yerli ve milli kenevir tohumu satacak

TİGEM Bitki Üretim Daire Başkanı Bayram Maviş:

"Vezir-55 kenevir tohumunun üretim hakkını aldık, bu yıl ilk kez sertifikalı kenevir tohumu satacağız"

"Samsun'un Havza ve Vezirköprü ilçelerindeki bazı şirketler, Vezir-55 mahsulüyle kenevir sanayisi için girişimde bulundu"

(Zeynep Duyar Canlı/Ankara)

4- Rusya-Ukrayna Savaşı ile Avrupa'da doğal gaz fiyatı yüzde 127,6, kömür fiyatı yüzde 96 arttı

TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı 24 Şubat'ta megavatsaat başına 128,31 avro iken, eylül vadeli kontratların fiyatı dün 292,15 avro oldu

Kömürün tonu 24 Şubat'ta 192,35 dolardan işlem görürken dün 376,95 dolara yükseldi

Savaşın başlangıcından bu yana petrol fiyatlarında varil başına 45 dolar civarında dalgalanma görüldü

(Zeynep Beyza Kılıç-Sibel Morrow/Ankara)

5- Piyasalarda dikkatler Powell'ın Jackson Hole'de yapacağı konuşmada

Fed'in yüksek enflasyon karşısında resesyon riskine rağmen agresif faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik endişeler sürerken, yatırımcılar Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda vereceği mesajlara odaklandı

American Enterprise Institute (AEI) Kıdemli Uzmanı Desmond Lachman:

"Powell, Fed'in enflasyonun önemli ölçüde düştüğüne dair çok açık işaretler görene kadar şahin para politikası duruşuna devam etme niyetini yineleyecek gibi görünüyor"

(Dilara Zengin/Washington)

6- Enerji krizinin çözümü, temiz dönüşümü hızlandırmaktan geçiyor

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Alkım Bağ Güllü:

"Enerji krizi nedeniyle yaşanan sorunlara kısa vadede çözüm bulmak zor olsa da mümkün olduğunca enerji verimliliği uygulamalarına ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmaya yönelmek bu krizi sönümlemekte fayda sağlayacaktır"

"Bir yandan kısa dönemde karşılanması gereken acil ihtiyaçlar, diğer yandan iklim değişikliğiyle mücadele ve geniş çaplı yeşil dönüşüm hedeflerinin gündemde olduğu, enerji dönüşümü perspektifinden çelişkili görünen bir dönem içindeyiz. Oysa bu durum yeşil dönüşümü engellemek bir yana daha da hızlandırma potansiyeli barındırıyor"

(Nuran Erkul Kaya/İstanbul)

7- Muhammed Gümüşkaya, Westerlo'daki ilk röportajını AA'ya verdi:

"Hedefim, gelecek sezon Westerlo'yla Avrupa kupalarında oynamak"

"Ben gönlümde Fenerbahçe ile bir ömürlük sözleşme imzaladım"

"Umarım Cumhuriyetimizin 100. yılında Fenerbahçe şampiyon olur"

(Hilmi Sever/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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