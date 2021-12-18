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İstanbul Tersanesi Komutanlığına "verimlilik" birincilik ödülü - Son Dakika

İstanbul Tersanesi Komutanlığına "verimlilik" birincilik ödülü

18.12.2021 15:30
İstanbul Tersanesi Komutanlığına "verimlilik" birincilik ödülü

İstanbul Tersanesi Komutanlığı, Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen "2021 Yılı Verimlilik Ödülleri" kapsamında birinciliğe layık görüldü.

İstanbul Tersanesi Komutanlığı, Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen "2021 Yılı Verimlilik Ödülleri" kapsamında birinciliğe layık görüldü.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından mikro, küçük, orta, büyük işletmelerle kamu kurum ve kuruluşları arasında düzenlenen 2021 Yılı Verimlilik Proje Yarışmasına 468 proje başvuruda bulundu.

İlk olarak bağımsız değerlendiriciler tarafından bireysel ve yerinde incelemeler daha sonra ise özel jüri tarafından yapılan nihai değerlendirme sonucunda İstanbul Tersanesi Komutanlığı verimlilik birincilik ödülüne layık görüldü.

Komutanlığın, hayata geçirilen projelerin yanı sıra, MİLGEM ve Pakistan MİLGEM gemi inşaları ile envanterdeki gemilerin bakım ve onarımları olmak üzere geliştirilen altyapı projeleri sayesinde, yaklaşık yüzde 66 işgücü ve enerjiden tasarruf sağladığı belirlendi.

Verimlilik Ödülünü, Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Tersaneler Genel Müdürü Emre Dinçer ve İstanbul Tersanesi Komutanı Tuğamiral Erdinç Yetkin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan aldı.

İstanbul, Milli, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Tersanesi Komutanlığına 'verimlilik' birincilik ödülü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Tersanesi Komutanlığına "verimlilik" birincilik ödülü - Son Dakika
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