İSTANBUL-THY İLE HAVA-İŞ ARASINDA 26'INCI DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI - Son Dakika

İSTANBUL-THY İLE HAVA-İŞ ARASINDA 26'INCI DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Türk Hava Yolları (THY), uzun süren görüşmelerin ardından Hava-İş sendikası ile 26'nci dönem toplu iş sözleşmesini imzalandı.

İSTANBUL-THY İLE HAVA-İŞ ARASINDA 26'INCI DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI, System.String[]

Türk Hava Yolları (THY), uzun süren görüşmelerin ardından Hava-İş sendikası ile 26'nci dönem toplu iş sözleşmesini imzalandı. Sözleşmeye göre kokpit personeli için uçuş tazminatlarından yüzde 50, kabin personeli için ise uçuş tazminatlarından yüzde 35 oranında kesinti olacak.

Konuyla ilgili olarak Hava-İş Sendikası'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Covid-19 pandemisinin küresel ekonomileri tarihte benzeri görülmemiş olumsuz bir noktaya getirdiğinin, bu durumun tüm sivil havacılık sektörüne olduğu gibi THY'nin ticari faaliyetlerine ve nakit akışına doğrudan ve büyük çaplı yansımasının olduğunun, ortaya çıkan bu durumun taraflar arasında akdedilmiş bulunan 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin imzalandığı 15.04.2019 tarihinde öngörülemez ve öngörülmesi de beklenemez olağanüstü bir durum olduğunun, THY'den 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesindeki tüm yükümlülüklerine aynen uymaya devam etmesini beklemenin ticari hayatın gerçeklerine aykırı düşeceğinin bilincinde olarak, 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin bazı hükümlerinin yukarıda izah edilen yeni koşullara aşağıdaki şekilde uyarlanması konusunda yalnızca HAVA-İŞ üyelerini bağlaması kaydıyla mutabık kalmışlardır" denildi.

SÖZLEŞMEDEKİ O MADDELER

THY ile Hava-iş Sendikası arasında yapılan ve 01.09.2020 tarihinden geçerli olacak 26'nci dönem toplu iş sözleşmesine göre, Toplu İş Sözleşmesi Madde 32: Ücret ve Ücret Zamları B- Ücret Zammı I. Yıl 2. Altı Ay ve II. Yıl 1. Altı Ay ve 2. Altı Ay ücret zamları nispetinde ilerletilen iş ve uçuş tazminatlarından (26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi Ek-2 İş Tazminatları Cetveli ve Ek-3 Uçuş Tazminatları Cetveli) ve diğer ödeme kalemlerinden (Ek-4 Aylık Vardiya Primi Cetveli ve diğerleri): Kokpit personeli (16-1: F/O, 17-1: Pilot, 27-1 (Süt izni iş grubu)) için yüzde 50 oranında, Kabin personeli için (15-1 Kabin memuru, 25-1 (Süt izni iş grubu) yüzde 35 oranında, Yer personeli (26. Dönem Toplu İş Sözleşmesinde yer alan veya Protokol ile belirlenen ve yukarıdaki maddelerde belirtilen iş grupları dışında kalan diğer iş grupları ve yurt dışı merkez tayinli personel ikramiye ödemeleri dahil, gebe idari izinli personel ücreti hariç) için yüzde 30 oranında kesinti yapılarak bu ücret ve ödemelerin yeniden belirleneceği açıklandı.

SOSYAL YARDIM VE PRİMLER DEVAM EDECEK

Ayrıca yapılan sözleşmeye göre ücret ve Ücret Zamları B- Ücret Zammı I. Yıl 2. Altı Ay ve II. Yıl 1. Altı Ay ve 2. Altı Ay ücret zamları nispetinde ilerletilen kıdem ücreti üzerinden (26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi Ek-1 Aylık Kıdem Ücret Cetveli) yüzde 30 oranında kesinti yapılarak yeniden belirlenmesi. Yukarıdaki şekilde belirlenecek ücret ve diğer ödeme kalemlerine, 26. Dönem Toplu İş sözleşmesi Madde 32: Ücret ve Ücret Zamları B- Ücret Zammı III. Yıl ücret zam hesaplamasında (1. Altı Ay Ücret Zammı ve 2. Altı Ay Ücret Zammı) yer alan yüzde 1 oranındaki ilave zammın uygulanmayarak adı geçen maddedeki enflasyon indeks sayısı değişim oranında zam uygulanması, Evlenme Yardımı (Madde 72), Doğum Yardımı (Madde 76), Ölüm Yardımı (Madde 78), İş Kazası, Maluliyet ve Ölüm (Madde 79),  Sosyal Yardım (Madde 73), Kreş Yardımı (Madde 75), Tazminatlar ve Primler (Madde 104) ile 28.06.2019 tarihli 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi Tadil Protokolü (1) ile belirlenen tazminat/primler ve diğer ödemelerde hiçbir değişiklik yapılmayarak, 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin bu ödemelerle ilgili hükümlerinin uygulanmasına aynen devam edilmesi, taraflarca 6 aylık dönemlerde ara görüşmeler ve değerlendirmeler yapılmasına karar verildiği açıklandı.


Türk Hava Yolları, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 18:28 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-THY İLE HAVA-İŞ ARASINDA 26'INCI DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI - Son Dakika

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