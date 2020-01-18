İstanbul thy, kadın pilot sayısında 211 ile tarihi rekor kırdı - Son Dakika

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İstanbul thy, kadın pilot sayısında 211 ile tarihi rekor kırdı
7 saat önce
THY, kadın pilot sayısında 211 ile tarihi rekor kırdı(2)
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:24 Kaynak: DHA
THY, kadın pilot sayısında 211 ile tarihi rekor kırdı(2)
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