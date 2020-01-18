İstanbul thy, kadın pilot sayısında 211 ile tarihi rekor kırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul thy, kadın pilot sayısında 211 ile tarihi rekor kırdı - Son Dakika

İstanbul thy, kadın pilot sayısında 211 ile tarihi rekor kırdı

7 saat önce

THY, kadın pilot sayısında 211 ile tarihi rekor kırdı(2)

THY, kadın pilot sayısında 211 ile tarihi rekor kırdı(2)

İstanbul thy, kadın pilot sayısında 211 ile tarihi rekor kırdı

Türk Hava Yolları, Pilot, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çocuğunun babasını aramaya geldi, gerçeklerle Esra Erol'da programında yüzleşti
Eşine yardım için başladı, ilçede tek kadın bıçak ustası oldu Erkek şiddeti kamerada! Talihsiz kadın, gördüğü şiddet sonucu bebeğini düşürdü Meteoroloji, yeni hafta öncesi soğuk hava için alarm verdi! İşte il il hava durumu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 19:27:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul thy, kadın pilot sayısında 211 ile tarihi rekor kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]