İstanbul THY'nin Uçuştan Kaldırdığı Uçaklardan Biri Atatürk Havalimanı'na İndi
50 dakika önce
İstanbul THY'NİN UÇUŞTAN KALDIRDIĞI UÇAKLARDAN BİRİ ATATÜRK HAVALİMANI'NA İNDİ (Aktüel görüntü 1)(Tür: İstanbul)
İstanbul THY
'NİN UÇUŞTAN KALDIRDIĞI UÇAKLARDAN BİRİ ATATÜRK HAVALİMANI'NA İNDİ (Aktüel
görüntü 1)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:16 Kaynak: DHA
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