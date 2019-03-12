Son Dakika Haberleri: İstanbul THY'nin Uçuştan Kaldırdığı Uçaklardan Biri Atatürk Havalimanı'na İndi

İstanbul THY'nin Uçuştan Kaldırdığı Uçaklardan Biri Atatürk Havalimanı'na İndi

50 dakika önce

İstanbul THY'NİN UÇUŞTAN KALDIRDIĞI UÇAKLARDAN BİRİ ATATÜRK HAVALİMANI'NA İNDİ (Aktüel görüntü 1)(Tür: İstanbul)

İstanbul THY'NİN UÇUŞTAN KALDIRDIĞI UÇAKLARDAN BİRİ ATATÜRK HAVALİMANI'NA İNDİ (Aktüel görüntü 1)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:16 Kaynak: DHA

Aktüel, Türk Hava Yolları, İstanbul, Güncel
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