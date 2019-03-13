Son Dakika Haberleri: İstanbul THY'nin Uçuştan Kaldırdığı Uçaklardan Biri Atatürk Havalimanı'na İndi

İstanbul THY'nin Uçuştan Kaldırdığı Uçaklardan Biri Atatürk Havalimanı'na İndi

1 saat önce

İstanbul THY'NİN UÇUŞTAN KALDIRDIĞI UÇAKLARDAN BİRİ ATATÜRK HAVALİMANI'NA İNDİ (Aktüel görüntü 3)(Tür: İstanbul)

İstanbul THY'NİN UÇUŞTAN KALDIRDIĞI UÇAKLARDAN BİRİ ATATÜRK HAVALİMANI'NA İNDİ (Aktüel görüntü 3)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:26 Kaynak: DHA

Aktüel, Türk Hava Yolları, İstanbul, Güncel
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