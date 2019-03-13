İstanbul THY'nin Uçuştan Kaldırdığı Uçaklardan Biri Atatürk Havalimanı'na İndi
1 saat önce
İstanbul THY'NİN UÇUŞTAN KALDIRDIĞI UÇAKLARDAN BİRİ ATATÜRK HAVALİMANI'NA İNDİ (Aktüel görüntü 3)(Tür: İstanbul)
İstanbul THY'NİN UÇUŞTAN KALDIRDIĞI UÇAKLARDAN BİRİ ATATÜRK HAVALİMANI'NA İNDİ (Aktüel görüntü 3)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:26 Kaynak: DHA
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